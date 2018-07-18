Avrupa Birliği Google’a 5 Milyar Dolar Ceza Kesti

Avrupa Birliği, Android telefon yazılımı ile ilgili rekabet ihlalleri için Google’a 5 milyar dolarlık bir para cezası verdi. Google, hizmet paketlerinin pazar için kötü olduğu iddiasına itiraz ediyor.

Avrupa Birliği, Android telefon yazılımını kullanarak rekabette üstünlüğü ele geçirdiği için Google 'a 4.34 Milyar Euro (5 Milyar Dolar) para cezası kesti.

Akıllı telefon sektöründe pazarın %80'nini Android yazılım kullanan telefonlar oluşturuyor. Şirketin tüketicileri arama motoruna yönlendirerek rakip arama sağlayıcılarını ve uygulama geliştiricilerini zayıflattığı öne sürülüyor.

AB'nin rekabet komisyon üyesi Margrethe Vestager, "Google, Android'i arama motorunun baskınlığını artırmak için bir araç olarak kullanmıştır. Bu uygulamalar rakiplere yenilikler yapma ve esasa ilişkin rekabet etme şansını engelliyor." dedi. Google, kararı temyiz etmeyi planlıyor.

Google neler yaptığı için ceza aldı

Ünlü şirket, Android yazılımını açık kaynaklı ve ücretsiz olarak sunuyor. AB ise şirketin, telefon ile beraber Google arama ve Google tarayıcı uygulamalarının önceden yüklü olarak gelmesini bir sorun olarak görüyor.

Android bu ürünlerin dışında Google Play, Google Haritalar, Gmail ve Google Dokümanlar gibi 11 farklı uygulamadan oluşan bir paketle bağlantı kurar, ancak AB'nin ayırmak için çağrıda bulunduğu tek şey Chrome ve Arama'dır.

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Ceo, kullanıcıların diğer uygulamaları indirmelerinde hiç bir engel olmadığını ve tipik bir kullanıcının ortalama 50 uygulama kullandığını belirtti. Amazon Fire serisini de örnek göstererek, ürünlerinin cihazlarda çalışmasını sağlayan uyumluluk kurallarının olduğunu ve Google'ın bu şekilde paket uygulama sunmasının engellenmesi durumunda Android yazılımının ücretsiz olarak sunulmasını engelleyebilecekelerini ima etti.

Google, Android'den doğrudan para kazanmasa da, Chrome, Google Haritalar ve Gmail'in yanı sıra arama yoluyla reklam gelirini artırır. Şirket, bu uygulamalarda reklam yayınlıyor ve reklamlarını platformlarında daha iyi hedeflemek için kullanıcılardan topladığı verileri kullanıyor. Google ayrıca, Play Store aracılığıyla uygulama indirmelerinden veya aboneliklerden gelir elde eder.

Ceza ne anlama geliyor?

İlk para cezasının yanı sıra potansiyel başka cezalarında gelmesi olası. AB'nin belirttiği gibi 90 gün içinde bu ceza ödenmez ise Google'ın ana şirketi Alphabet'in günlük cirosunun %5'i kadar bir ceza da söz konusu.

Cezanın yüksekliği ise ihlalin çok büyük olduğundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Bu durumun yanı sıra AB'de halen Google’ın arama ağı reklamcılığı AdSense’e karşı üçüncü bir antitrust davası için soruşturma devam ediyor. Kaynak cnbc