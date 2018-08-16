Avustralyalı Liseli Hacker Apple’dan 90GB Veri İndirdi

Avustralya Melbourne'de bir liseli, Apple'dan 90GB veri ele geçirdi. 16 yaşında güvenli bilgilerin bulunduğu sunuculara sızan lise öğrencisi bugüne kadar 90GB veri indirdiği belirtiliyor.

Yasal sebeplerle adı yayınlanmayan gencin sunuculara giriş yapabilmesi için gerekli "yetkili anahtarları" ele geçirdiği sanılıyor. Hacker'ın yakalanan kadar kusursuz bir sistem kurduğu ve dosya erişimi sırasında kimliğini gizlemek için bir çok farklı yöntem kullandığı da belirtiliyor.

Apple, bu izinsiz girişi farkettiğinde kaynağı engellemeyi başarıyor ve FBI, Avustralya Federal Polisine haber vererek çocuğun aile evine baskın yapılıyor.

Çocuğun avukatı, gençlerin şirketin hayranı olduğunu ve Apple için çalışmayı "hayal ettiğini" söyledi. Ayrıca çocuğun Hack topluluklarında iyi tanındığı ve ifşa olmaması için dava ayrıntılarının gizlenmesi istendi.

Genç hacker, iddiaları kabul etti ve dava gelecek ay başlayacak.