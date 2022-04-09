Bagajındaki Elektrikli Bisikletiyle Trafiğe Çözüm Bulan Yeni MG ZS İki Yeni Benzinli Versiyonuyla Türkiye’de!

Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, elektrikli modelleri ile geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Markanın giriş modeli olan %100 elektrikli ZS’e iki yeni kardeş daha geliyor. MG Ailesine yeni katılan ZS Luxury bagajındaki katlanır e-bisikletiyle “Trafiğe Çözüm” sloganıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Elektrikli araçlara geçiş hızlanırken şehir içindeki park ve trafik soruna çözümler de gelişiyor.

Elektrikli bisiklet, scooter gibi pratik çözümler yaygınlaşırken MG’nin yeni modeli ZS işte bu yeni akıma uygun bir çözümle piyasaya çıkıyor. ZS kullanıcıları kalabalık şehir-içi trafiğine girmeden uygun yere park edip bagajlarındaki e-bisiklet ile işlerini halledebilecekler. MG ZS sahipleri 55 km menzilli katlanabilir elektrikli bisiklet sayesinde hem ekonomi hem zaman hem de sağlık kazanırken şehrin göbeğinde yaşanan park sıkıntısından ve trafikte kilitlenme stresinden kurtulacaklar.

Yeni MG ZS’in giriş modeli ZS Comfort 1,5 litrelik benzinli motoruyla 449 bin TL; 1,0 litrelik turbo motora sahip ZS Luxury versiyon ise 579 bin TL’den başlayan fiyatlarla otomobil severleri MG showroom’larına bekliyor.