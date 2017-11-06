Bang&Olufsen Televizyonlar Sürpriz Fiyatlarla 11.11 Kampanyasında

Bang&Olufsen 11.11’e özel sürpriz fiyatlarla ilk kez n11.com’da

Piyasaya sunduğu her ürünü ikonlaştırmayı başaran Danimarkalı Bang&Olufsen’in 4K çözünürlüğü ve zemin standıyla dikkat çeken televizyonları 11.11’e özel sürpriz fiyatlarla ilk kez n11.com’da satışa sunuluyor. Zemin standı, motorlu sistemi sayesinde televizyonu istenen açıda izlemeye imkân sağlıyor.

Yüksek kalite ses ürünleri, televizyon, telefon üreticisi, tasarımıyla ve teknolojisiyle göz kamaştıran Danimarkalı Bang&Olufsen, n11.com’un dev indirim kampanyası 11.11 için kolları sıvadı. Bang & Olufsen’in teknoloji harikası olarak nitelendirilen 4K çözünürlüklü ve motorlu sistemi sayesinde televizyonu istenilen açıdan izlemeye imkân sağlayan zemin standı özellikleriyle markanın ikonu BeoVision Avant UHD 4K Network Hi-End TV, 75 ve 55 inch seçenekleriyle ilk kez sürpriz fiyatlarla n11.com’da satışa sunulacak.

Alüminyum ve cam tasarımıyla göz kamaştıran televizyon, sesi ve performansıyla da göz dolduruyor. Üç adet 2 inçlik hoparlör, 4 inç ön woofer, 6,5 inç arka wooferla gelen televizyon, 60W class D amplifikatörden güç alıyor. Bang & Olufsen hoparlörleriyle 7.1 surround ses deneyimi yaşatan BeoVision Avant, alüminyumdan üretilen yeni uzaktan kumanda BeoRemote 1 ile çalışıyor. 6 adet HDMI, kablosuz bağlantı teknolojilerinden Wi-Fi, DLNA ve WiSA’yı bünyesinde barındıran BeoVision Avant’ta YouTube, Spotify, BBC iPlayer ve Deezer gibi akıllı televizyonlarda yer alan birçok uygulama bulunuyor. BeoVision Avant’ın yanı sıra Bang&Olufsen’in Horizon isimli modeli de 40 ve 48 inch seçenekleriyle ilk kez n11.com’da 11.11’e özel sürpriz fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.