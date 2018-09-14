Batak Club: Online Batak Eşli Batak İhaleli Batak Android Oyunu İncelemesi

Yerli oyun firması Joker Game tarafından geliştirilen oyun, Android market üzerindeki en iyi online batak uygulamalardan birisi. Oyuna girişte internetsiz modu seçerek, botlarla beraber oyunu oynayabilirsiniz.

Oyun yatay ekranda çalışıyor. Tasarımı sebebi ile Poker oyunu havası taşıyor. Markette çok fazla bulunan klasik batak oyunu tasarımlarına sahip değil.

Koz maça, ihaleli batak, eşli ihaleli ve çip kazanmanızı sağlayacak Düellolar bölümlerine sahip. İhaleli batak oyununu 2 el oynadık. 10 puan olan kazanır şeklinde oyun kuralı bulunuyor. Eğer masadan birisi çıkarsa oyuna hemen bot dahil oluyor.

1 milyondan fazla yüklemesi bulunan oyunun market puanları iyi durumda ve anlık oyuncu sayısı yüksek olduğu için oyuncu bulmakta zorlanmazsınız.

Oynanış ve kağıtlar

Yatay ekranda oynandığı için kartlarınız net bir şekilde görülebiliyor. Kartlarınızı oynarkende zorluk hissetmiyorsunuz. Çift tıklama ile kartları masaya gönderebildiğiniz gibi, sürükle bırak yaparak ta iki hamlede kartınızı oynayabilirsiniz.

Oyun içi çark çevirme ve paylaş gibi aktivitelerle ekstara çip kazanma imkanınız bulunuyor.

Batak Club oyun açılışta müzik ile geliyor ve ayarlardan kapama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyun içi sesler ve titreşim iptal seçenekleri de mevcut.

Gelişmiş ayarlarda ise oyunun istemediğiniz özelliklerini de devre dışı bırakabilirsiniz. Bağlantı durumu göstergesi, özel mesajlar, meydan okuma, kim bakmış, keşif ve oyun sohbeti kapatılabilen özellikler arasında. Arkadaş hareketlerini de takip edebildiğiniz oyunda Facebook ile üyelik mevcut.

Batak Club: Online Batak Eşli Batak İhaleli Batak Android oyununu ücretsiz indirin

Oyun içi alım fiyatları

Oyunda level sistemi ve silver, gold, vip gibi üye etiketleri de bulunuyor. Özel masa açma ve arkadaş ekleme gibi özellikleri kullanabilmek için ödeme yapmanız şart.

Çip fiyatları ise minumum 5 TL ile satışı yapılıyor. Mağazasındaki en yüksek çip satın alma seçeneği ise 300 TL.

İstediği izinler

Fotoğraflar / Medya İçerikleri / Dosyalar / Depolama alanına erişim gibi yetkiler istiyor.

Kablosuz internet bağlantısı bilgilerinizi istiyor.

Ayrıca titreşim, başlangıçta çalıştırma ve cihazın uyku moduna geçmesini engellemek gibi bazı izinlere de ihtiyacı var.

Android 6 ve yukarısı sürüm bir telefon kullanıyorsanız bu izinleri uygulama yarlarından iptal edebilirsiniz.

Android sürüm 4.1 ve sonrası ile oynanabilen oyun, telefonunuzda 34MB yer kaplıyor.