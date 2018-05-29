Battlefield 5’in PC sürümü için minimum sistem gereksinimleri yayınladı

Battlefield 5’in PC sürümü için minimum özellikleri yayınladı.

Battlefield 5’in sistem gereksinimleri ise beklendiği gibi Battlefield 1 oyunu ile aynı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyması oldu. Bunun sebebi iki oyunun da aynı oyun motorunu yani Frostbite kullanması.

Minimum sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir;

Battlefield 5 minimum PC teknik özellikleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-6350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Grafik kartı (NVIDIA): nVidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0 Uyumlu video kartı veya eşdeğeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Sabit disk alanı: 50GB

Oyunda ise kazanılan puanlarla fiziksel hediyelerin alınabileceği söyleniyor. Tabi dilerseniz nakit karşılığında da bu ürünleri satın alabileceksiniz.