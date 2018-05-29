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Battlefield 5’in PC sürümü için minimum sistem gereksinimleri yayınladı

PetaBayt 29 Mayıs 2018 Oyun Dünyası Yorum Yazın

Battlefield 5’in PC sürümü için minimum özellikleri yayınladı.

Battlefield 5’in sistem gereksinimleri ise beklendiği gibi Battlefield 1 oyunu ile aynı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyması oldu. Bunun sebebi iki oyunun da aynı oyun motorunu yani Frostbite kullanması.

Minimum sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir;

Battlefield 5 minimum PC teknik özellikleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD FX-6350
  • İşlemci (Intel): Core i5 6600K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
  • Grafik kartı (NVIDIA): nVidia GeForce GTX 660 2GB
  • DirectX: 11.0 Uyumlu video kartı veya eşdeğeri
  • Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
  • Sabit disk alanı: 50GB

Oyunda ise kazanılan puanlarla fiziksel hediyelerin alınabileceği söyleniyor. Tabi dilerseniz nakit karşılığında da bu ürünleri satın alabileceksiniz.

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