Battlefield 5’in PC sürümü için minimum sistem gereksinimleri yayınladı
Battlefield 5’in PC sürümü için minimum özellikleri yayınladı.
Battlefield 5’in sistem gereksinimleri ise beklendiği gibi Battlefield 1 oyunu ile aynı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyması oldu. Bunun sebebi iki oyunun da aynı oyun motorunu yani Frostbite kullanması.
Minimum sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir;
Battlefield 5 minimum PC teknik özellikleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD FX-6350
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
- Grafik kartı (NVIDIA): nVidia GeForce GTX 660 2GB
- DirectX: 11.0 Uyumlu video kartı veya eşdeğeri
- Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Sabit disk alanı: 50GB
Oyunda ise kazanılan puanlarla fiziksel hediyelerin alınabileceği söyleniyor. Tabi dilerseniz nakit karşılığında da bu ürünleri satın alabileceksiniz.