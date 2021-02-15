Bayer’in Düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Başvurular Başladı

Bayer’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurular 15 Şubat itibarıyla başladı.

Programa sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik dijital çözümler sunan girişimler başvurabilecek.

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine üç yılda toplam 2.5 milyon TL değerinde katkı sağlayan Bayer, G4A Turkey 2021 ile girişimcileri hibe, mentorluk, eğitim desteği ve iş birliği imkanlarıyla destekleyecek.

İstanbul, Şubat 15, 2021 – Bayer G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’nın dördüncü ayağının başvuruları başladı. Başvuruları 21 Mart’a kadar devam eden G4A Turkey programına; sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına yönelik dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviye bir girişime sahip olan girişimciler katılabilecek.

Seçilen girişimlerin 60’ar bin TL hibe ile destekleneceği programda ayrıca girişimciler, 100 günlük online eğitim programı ve mentorluk desteği alacak. Ayrıca Bayer sunduğu iş birliği imkânları ile programa katılmaya hak kazanan girişimlerin networklerini genişleterek ürünlerini geliştirmelerine katkıda bulunacak.

G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’na 21 Mart’a kadar g4a.health/turkey web sitesi üzerinden başvuru yapabilir ve web sitesinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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