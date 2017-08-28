Bayrama özel Turkcell TV Plus kanalları 10 gün boyunca açık

Kurban Bayramı’nda televizyon TV+’tan izlenecek Bayrama özel TV+’ın tüm kanalları 10 gün boyunca açık

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Dünyanın en güzel televizyonu TV+ bayrama sürprizler ve avantajlı kampanyalarla giriyor. 130’dan fazla kanalı ve gişe rekortmeni filmleri ile TV+ hem evde hem mobilde

Kurban Bayramı’nın içinde yer aldığı 10 günlük tatil boyunca bütün kullanıcılara açık olacak. Üstelik evde TV+ ve ışık hızında internet 3’lü fırsat kampanyası, ilk 3 ay ücretsiz!

Televizyon izleme alışkanlığına yeni bir boyut ekleyen TV+, Arife ve Kurban Bayramı’nın dahil olduğu 10 günlük tatil boyunca tüm televizyon kanallarını ücretsiz olarak kullanıcılarının hizmetine sunuyor. En sevilen kanallar, heyecanlı maçlar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası dünyanın en güzel televizyonu TV+’la ekranlarda bayram sevincine ortak oluyor. Dünyanın en değerli futbol ligi Premier Lig’den NBA’e, Formula 1’den tenis turnuvalarına kadar özgün spor içeriklerinin yanı sıra 130’dan fazla canlı TV kanalı, 300’den fazla film seçeneği ile TV+ dopdolu! TV+ kullanıcıları istedikleri yayınları ister televizyondan ister telefon ya da tabletlerinden izleyebilecek. Üstelik TV+ kullanıcıları üstün ürün deneyimi sayesinde kanallarındaki yayınları durdurulabilir, canlı yayını geri alabilirler ve istedikleri programları kaydedilebiliyor.

Bayram neşesi TV+ dünyası ile hem eve hem cebe avantajlı fırsatlar ile geliyor!

Eviniz için TV+ ve ışık hızında fiber keyfi, 3’lü fırsat kampanyası ile 3 ay ücretsiz! Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler kampanyaya Turkcell iletişim merkezlerinden katılabilir. Bayramda evde olmayanlar için telefon ve tabletten TV+ keyfi devam edecek. Üstelik ilk aya özel ücretsiz fırsatıyla Turkcell müşterilerine özel 5 GB hediye interneti de içinde! Müşteriler TV+’ı Apple Market ve Google Store'dan hemen indirip kullanabilir.