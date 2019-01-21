BDDK, SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIKLARINA SAVAŞ AÇTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte sosyal medya hesabı ve sitelere yönelik vatandaşları uyardı.Sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarıda bulundu.

Söz konusu reklamlar, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan,kredi kartı ücret iadesi veya banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi gibi site bağlantılarını içeren reklamlar cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuyor.

Konuyla ilgili Avukat Baran Usanmaz ‘’Bu tip dolandırıcılık isteğiyle hareket eden oluşumlar, e-posta adres başlık kısmında bankadan gönderilmiş gibi düzenleme yapabiliyor ve e-posta gelen kutusunda ilk dikkat çeken başlığı kurumsal kimlikmiş gibi beyan edebiliyor. Öncelikle sadece e-posta’ya tıklayarak, e-mail içeriği görüntülenmeli ve mümkün olabiliyorsa her zaman bir sonraki adım olarak e-posta’nın gerçek adres kısmını incelemek gereklidir. E-postanın nereden iletildiğini teyit etmek için, bu gerçek adres kısmı yol göstericidir ve e-posta’nın hangi bankadan veya kurumdan yollandığı anlaşılmaktadır. Her ne olursa olsun bankalar zaten bu şekilde bir linkle kullanıcılarına ulaşım sağlamaz, promosyon teklifinde bulunmaz. Başkaca tehlikeli olan ise SMS ile operator mesajıyla gelen linklerdir. Bu linkleri kabul ettiğiniz takdirde, telefonunuzun kendisine ve direkt olarak online bankacılık sistemine eriğim için kullandığınız ikincil güvenlik şifrenize kadar erişim sağlanma imkanı yaratılmaktadır’’dedi.

Dolandırıcılar, hem BDDK hem çeşitli bankalar adına onlarca sahte hesap oluştururken,BDDK "Tespit edilen sahte hesap yada sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis edilmektedir,herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bu tür ilanlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarının hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir’’açıklamasını yaptı.