Beklenen Telefon iPhone 8 Değil iPhone X

Uzun zamandır beklenen iPhone 8, iPhone 8 olmayabilir. Son gelen analiz haberlerine göre beklenen güçlü iPhone 10.yıla özel iPhone X adını alacak. Apple'in onayladığı bir bilgi değil.

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Bu haberle beraber gelecek olan yeni telefonlarında adını ortaya çıkardı. Liste biraz karmaşa yaratabilir. Çünkü iPhone X bu listede iPhone Edition olarak gözüküyor. Edition İngilizce'de sürüm demek.

Durumu iki türlü açıklaması olabilir. Öncelikle iPhone X, 10. yıla özel çıkacak telefonun proje ismi olabilir. X Roma rakamında 10 olduğu gibi aynı zamanda bilinmeyendir. Farklı bir açıdan bakarsak 10. yıla özel iPhone X ismiyle gelebilir. Apple böylece 2 yıl sonra iPhone 10 adıyla başka bir telefon piyasa sürebilir. 3. bir seçenek olarak bu rakamların sırayla gitmesi yerine artık birden fazla iPhone modeli piyasaya girerek farklı isimlerle anılabilirler.

Çok karışık gözüküyor öyle değil mi?

Genel kanı olarak ise 12 Eylül'de yapılacak olan etkinlikte aşağıdaki telefonların çıkarılması bekleniyor.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone Edition

Bu Edition ifadesi daha önce Apple Watch Edition olarak kullanıldı. Mantıklı gözüküyor. Diğer açıdan bakarsak iPhone X ismi 10. yılı ifade edecek. Bu daha da mantıklı.

Galaxy S8 ve Note 8 varsa bizimde iPhone 8'imiz var hikayesi de öbür cepte duruyor.

Bu karmaşadan kurtulmak için 10 gün daha beklemez durumundayız. Gerçeği 12 Eylül'de yapılacak olan Apple lansmanında öğreneceğiz.

Sizce yeni iPhone'un ismi ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.