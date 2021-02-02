Beni Aya Uçur: Airbus, NASA’nın Orion uzay aracının üç Avrupa Hizmet Modülü için ESA ile sözleşme imzaladı

Avrupa’yı kapsayan Artemis programı ile Ay’a gidilecek

10 Avrupa ülkesinin dahil olduğu Airbus Bremen tarafından inşa edilen hizmet modülleri

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Artemis programı için Amerikan mürettebatlı uzay aracı Orion’un üç Avrupa Hizmet Modülünün (ESM) yapımı için Airbus ile bir sözleşme daha imzaladı.

ESA, bu ek Hizmet Modülleri ile, üç modülün yanı sıra NASA’nın Artemis programında Airbus ile halihazırda bulunan sözleşmesinin sürekliliğini sağlayacak. Avrupa Hizmet Modülü ise astronotları Ay’a uçurmak için kullanılacak. NASA’nın Artemis görevleri için yeni Orion uzay aracının güç merkezi olarak, astronotları Ay’a götürmek için tahrik sistemi ve astronotların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları sarf malzemeleri gibi kritik işlevler sağlayacak.

Airbus Uzay Araştırmaları Başkanı Andreas Hammer “Avrupa, on yıllık yeni bir keşif evresine girdi. Altı adet Orion Avrupa Hizmet Modülü inşa etmek,bugüne kadar eşi benzeri olmayan bir girişimdir. Airbus, bu olağanüstü araç üzerinde çalışan uzay keşiflerinde dünyanın en iyi beyinlerine sahip. Bu yeni anlaşma da uluslararası ortaklıklar aracılığıyla gelecekteki birçok Ay’a gitme misyonunu kolaylaştıracak. Avrupa, NASA’nın Artemis misyonlarında güçlü ve güvenilir bir ortaktır ve Orion Avrupa Hizmet Modülü buna çok önemli bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

ESA İnsan ve Robotik Keşif Direktörü David Parker ise şunları söyledi “Bu sözleşme, Avrupa’nın insanoğlunu Orion ile Ay’a gönderme taahhüdünü hayati donanımları sağlayarak ikiye katlıyor. Yıldızlar arası dolaşım için inşa ettiğimiz unsurlarla birlikte, ESA astronotlarına Güneş Sistemimizi keşfetmeleri için koltuk garanti ederken Avrupa için istihdam ve teknolojik bilgi birikimi sağlıyoruz.” dedi.

ESM silindir şeklindedir ve yaklaşık dört metre çap ve yüksekliktedir. İki haneye güç sağlamak için yeterli enerji üreten dört güneş paneline (açıldığında 19 metre genişliğinde) sahiptir. Servis modülünün 8,6 ton yakıtı, bir ana motora ve 32 küçük iticiye güç sağlayabilir. ESM’nin toplam ağırlığı 13 tonun biraz üzerindedir. Modül, Orion uzay aracı için ana tahrik sistemi işlevine ek olarak, ESM yörünge manevralarından ve konum kontrolünden sorumlu olacak. Ayrıca mürettebata su ve oksijen gibi yaşam desteğinin merkezi unsurlarını sağlayacak ve mürettebat modülüne takılıyken termal kontrolü düzenleyecek.

Avrupa Servis Modülüne sahip ilk mürettebatsız Orion test uçuşu Artemis I, 2021’de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Sonraki görevin bir parçası olarak, ilk astronotlar Ay’ın etrafında uçacak ve Dünya’ya geri dönecek. Artemis III ile NASA, Ay yüzeyini her zamankinden daha fazla keşfetmek için yenilikçi teknolojiler kullanarak 2024 yılına kadar ilk kadın astronotu daha sonra da bir erkek astronotu Ay’a indirecek. Bugün açıklanan ESM’ler, ilk ikisi, 2024’ten itibaren ay yörüngesinde kurulması planlanan uluslararası Gateway’in Avrupa katkısının bir parçası olan Artemis IV – VI misyonları için kullanılacak.

ESM’nin geliştirilmesi ve inşası sırasında Airbus, ESA’nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki mürettebata düzenli test ekipmanı, yedek parça, yiyecek, hava, su ve yakıt tedariki sağlayan ana yüklenicisi olduğu Otomatik Transfer Aracı’nın (ATV) deneyiminden yararlanıyor.