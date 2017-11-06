Bilgi Üniversitesinde Düzenlenen 40 Saatlik Oyun Maratonu Tamamlandı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN 40 SAATLİK OYUN TASARIMI MARATONUNUN BİRİNCİSİ “NERD POTATO” OLDU

Dünyada ses getiren oyun tasarlama maratonu Game Jam 01, oyun meraklılarını İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde bir araya getirdi. 40 saat boyunca aralıksız devam eden maratonda oyun geliştiriciler “küresel ısınma” temalı oyunlar tasarladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, oyun geliştiricilerin bir araya gelerek sınırlı bir süre içinde oyun tasarlardıkları Game Jam maratonuna ev sahipliği yaptı. santralistanbul Kampüsü’nde, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen “Game Jam 01”, Cumartesi sabahından Pazar gecesine kadar aralıksız sürdü. Yaklaşık 40 saatlik maraton boyunca 42 kişiden oluşan 9 takım kampüste kalarak, BİLGİ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün bilgisayar laboratuvarında oyun tasarladı.

Takımlar, yazılımcı, karakter tasarımcısı, hikaye geliştirici ve tasarımcı gibi görev paylaşımlarının ardından 40 saatlik süre içinde “küresel ısınma” temalı oyunlar tasarladı. Analog oyunlardan PC tabanlı dijital oyunlara kadar çok renkli görüntülere sahne olan yarışmanın kazananı, “Nerd Potato” isimli takım oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka, “Dijital oyun sektörü ülkemizde de yükselen trendler arasında yer alıyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir eğitim kurumu olarak, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencilerimizin, gelecekte oyun sektörünün önemli temsilcileri olacaklarına inanıyoruz. Bu etkinlik bir yarışmadan çok ekip çalışmasını öğrenmeyi, gelecek projelere başlangıç yapmayı hedefliyor” dedi.

Can Sancaktaroğlu, Tunga Gökhan Şahinler ve Doğukan Bulutlar’dan oluşan “Nerd Potato” ekibi, “Oyunu üretirken iş dağılımı yaptık, bu bizim için çok önemliydi. Stresli olsa da keyifli bir süreçti. Kısıtlı bir süre olması da bizi kısıtlamaktan çok motivasyon oldu. Hem birbirimizi tanıdık hem de keyifli vakit geçirdik“ şeklinde konuştu.