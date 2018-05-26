Bilgisayar Değil Telefon: Galaxy Note 9 8GB RAM 512GB Hafıza ile Gelebilir

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy Note 9‘un tanıtımına bir kaç ay kaldı. Söylentilere göre Samsung, yeni amiral gemisinde RAM ve dahili hafıza miktarını arttırıyor. Gerçekleşirse bu özelliklere sahip ilk Samsung telefon olacak.

Şu anda Samsung’un Galaxy S9 serisi ile beraber sunduğu en geniş hafıza 256GB boyutunda. Galaxy Note 9 ile bunu 2 katına çıkartacak. Bununla da kalmayıp harici bir SD kart slotu ile hafızayı genişletebileceksiniz. Bu önemli hafızaya 8GB RAM eklenince harika bir telefon donanımı ortaya çıkıyor. Günümüzde belki de milyonlarca adet bilgisayar henüz bu özelliklere sahip değil.

8GB RAM ve 512GB Hafıza bilgisi ne kadar gerçek?

Haberin kaynağı güvenilir, daha önce verdiği bilgilerin başarılı olarak doğru çıktığınız gördük. İlgili Twitter paylaşımına buradan ulaşabilirsiniz.

Twitter mesajı yoruma açık olduğu için en kötü ihtimali düşünürsek, Note 9, 6GB RAM ve 256GB dahili hafıza ile gelecek. Yine en kötü ihtimalle bu özellikleri taşıyan telefonun Galaxy 10 serisi olacağını düşünüyoruz. Galaxy X topuna Samsung girer mi bilinmez ama firmaların yeni telefonlarda yeni bir şeyler sunması oldukça zorlaştı. Bu sebeple seneye çıkacak olan yeni amrial gemisinde bu özellikler verilebilir.

İşlemci seti ise beklendiği gibi Snapdragon 845 seti olacak. Diğer seri ise Exynos 9810. Galaxy Note 9, Android 8.1 Oreo ile gelecek ve firma henüz hazır olmayan Android P için seneye baskı görecek.