Telefonlardan ekran görüntüsü almak çok kolay ancak bilgisayardan da ekran görüntüsü almaız gerekebilir. Aslında bilgisayardan ekran görüntüsü alma işlemi çok bilinmiyor. Screenshot olarakta bilinen ekran görüntüsü alma bilgisayarda işlem yaparken oldukça işinize yarayacak özelliklerden biridir. Bilgisayardan alınan ekran görüntüsü nereye kayıt ediliyor, nasıl alınıyor kısa yolu nedir gibi birçok merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Bilgisayardan ekran görüntüsü almanın çeşitli yolları vardır. Ancak öncelikle bilgisayarınızın hangi işletim sistemine sahip olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Bilgisayardan ekran görüntüsü almanın yolları;

Windows bilgisayarda ekran görüntüsü almak çok kolay bir işlem. Klavyenizin üzerinde bulunan Print Screen (PrtScn) tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Açık olan ekranınızın görüntüsünü alabilirisiniz. Tuşa bastığınız an alınan görüntü direkt karşınıza gelecektir. Çıkan seçenekler sayesinde görüntü üzerinde oynamada yapabilir. Nereye kaydetmek istediğinizi de belirleyebilirsiniz.

Ekran Alıntısı Aracını kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda arama kısmına ‘Ekran Alıntısı Aracı’ yazabilirsiniz veya kısayol olarak klavyeniz üzerinde bulunan Windows, Shift ve S tuşlarına basın. Araç ekrana saydam bir görüntüyle açılmış olacak. Oradaki seçeneklerle almak istediğiniz görüntüsü belirleyebilirsiniz.

Mac bilgisayarlarda ekran görüntüsü almak daha farklıdır. Bilgisayarınızın ekran görüntüsünü almak için sırayla Command + Shift + 3 tuşlarına basınız. Ekran görüntüsü alındıktan sonra ekran görüntüsü ön izleme olarak sağ alt köşede karşınıza çıkacak. Üzerine tıkladıktan sonra düzenleme, kaydetme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızın ekranının bir bölümünün görüntüsünü almak istiyorsanız yine sırasıyla Command + Shift + 4 tuşlarına basınız. Hemen ardından imleciniz kamera ikonu olacak ve imleci nereye sürüklerseniz oranın görüntüsünü alacak.

Ekran görüntüsü almak için çeşitli programlarda tabi ki mevcut. Yükleyeceğiniz uygulamalarda ekran görüntüsü alırken üzerinde çeşitli oynamalarda yapabilirsiniz.