Bilgisayarımın hızını nasıl yükseltebilirim?

Günümüz çağında teknoloji ile bu kadar iç içeyken internet hayatımızın bir parçası olmuşken herkesin mutlaka bir bilgisayarı vardır. Bilgisayarlar uzun kullanımdan sonra yavaşlayabiliyor. Bu yavaşlama kullanıcı hatasından ve ya donanımsal kaynaklı olabiliyor. Peki bilgisayarın hızını artırmak için ne yapmak gerekiyor…

Öncelikle doğru bilgisayarı seçtiğinizden emin olmanız gerekiyor. Çünkü her bilgisayarın farklı özellikleri vardır. Eğer oyun oynamak için bir bilgisayar almak istiyorsanız oyun için tasarlanmış bilgisayarları tercih etmeniz gerekiyor.

En iyi bilgisayarı aldığınızı düşündüğünüz halde yine de yavaşlama varsa yazılım güncellemeniz gerekiyor olabilir. Windows’un güncel olduğundan emin olun. Zaten bir güncelleme söz konusuysa eğer bunu işletim sistemi size bildirecektir. Güncellemeleri atlamamalısınız.

Depolama alanınızı kontrol edin. Çalışırken belgeler, fotoğraflar, videoları masaüstüne kaydetmiş olabilirsiniz. Eğer bu arşivlere artık ihtiyacınız kalmadıysa masaüstünüzü temizleyin. Silmek istemediğiniz dosyalarınız varsa masaüstünde değilde sabit disklerde tutabilirsiniz. Hem dosyalarınız güvende olur hem de bilgisayar sisteminin yavaşlamasını engellemiş olursunuz. Kullanmadığınız programları silin. Bu arada çöp klasörünüzü de boşaltmayı unutmayın.

Aynı anda birden çok program kullanmakta bilgisayarınızı yavaşlatacaktır. İş yaparken kullanmadığınız bütün programları mutlaka ama mutlaka kapatın.

Bilgisayarınızın bakımlarını yaptırmanız gerekebilir. Şöyle ki bilgisayar fazla kullanıldığı zaman ısınır bu ısınmanın ardından bir sorun oluşmasın diye otomatikman soğutma sistemi devreye girer. Bu soğutma sistemi sayesinde bilgisayarın içine toz birikir. O yüzden belirli aralıklarla teknik servisten destek alınıp temizliğinin yapılması gerekir.

Bu işlemlere dikkat ettikten sonra bilgisayarınızdaki yavaşlamaların neredeyse yok denilecek kadar azaldığını göreceksiniz.