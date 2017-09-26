Bill Gates Android Telefon Kullanmaya Başladı

Hangi akıllı telefon platformu daha iyi? Bu yıllardır süregelen bir tartışma. Asıl soru Android mi daha iyi iOS'mu? Tartışmanın tarafları apple fanboy, iosfan, android fanboy diyorlar ve hatta hakaretler ediyorlar.

Sponsorlu Bağlantılar...

Bu tartışmaya ucundan Microsoft'un CEO'su Bill Gates'de katıldı. Ünlü CEO artık Android telefon kullanmaya başladığını açıkladı. Windows Phone projesi çoktan ölmüştü, bu açıklama ile mum dikti diyebiliriz.

Aşağıdaki videoda Fox tv'ye konuşan Ceo, Android bir cihaza geçiş yaptığını belirtiyor. Ayrıca çok sayıda Microsoft yazılımcısının da Android telefon kullandığını iddia ediyor. Bu durum platform savaşları için iyi bir cephane. Hangi telefon modelini kullanıyor bilinmiyor fakat yakında teknoloji paparazzileri buna cevap bulacaktır.

Tahminimizce Samsung marka bir telefon kullanıyor. Muhtemelen S6 veya S7 serisi bir cihaz almıştır ve kullanıyordur. Çünkü 2016 yılında Microsoft uygulamaları S6 zamanında destek almaya başlamıştı. Sonraki sene S7'ye geçiş yapması muhtemele. Koca CEO'nun kavisli ekran kullanmayacağını da düşünüyoruz.

Peki siz hangi platformdan telefon kullanıyorsunuz? Şu sıralarda sağ tarafta bir anket yayınladık. Oy verirseniz seviniriz.