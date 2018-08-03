BiP Kullananlar Samsung Galaxy S9 Kazanıyor

24 milyondan fazla indirilen Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP kullanıcılarına eğlenceli ve kazandıran etkinlikler sunmaya devam ediyor. BiP kullanıcıları 30 Eylül 2018 tarihine kadar mesajlaşarak Samsung Galaxy S9 kazanma şansını yakalıyor.

Mobil dünyanın en çok takip edilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in desteğiyle günden güne kullanıcı kitlesini genişletiyor. Kullanıcılarına sağladığı faydalar ve eğlenceli servislerle beğeni toplayan uygulama, Grup Görüntülü Görüşme, Para Transferi, Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş gibi özellikleri küresel oyunculardan çok daha önce kullanıcılarına kazandırmış kısa sürede milyar mesaj sınırını aşmıştı. Kullanıcı deneyimini geliştirme yönünde her geçen gün yeni bir özellik açıklayan BiP geçtiğimiz günlerde kullanıcıların bilgisayar başındayken veya telefonları kapalı olduğunda dahi internet tarayıcıları üzerinden kesintisiz olarak sohbetlerine devam edebilmesine, dosya, fotoğraf ve video gönderebilmesine imkan sağlayan web sürümünü duyurmuştu.

2018 yılı ikinci çeyrek itibariyle günlük 72 milyon mesaj sınırına dayan BiP, bu başarısını kullanıcılarıyla kutluyor ve çekiliş ile Samsung Galaxy S9 hediye ederek teşekkür ediyor. 30 Eylül tarihine kadar BiP ile mesajlaşan, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar 50 adet Samsung Galaxy S9’dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek. Çekilişe katılmak için tek yapılması gereken BiP kullanmak! Galaxy S9 kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar her gün mesajlaşıp, sesli ve görüntülü arama yapabilir.