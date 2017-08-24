BiP’ten 6 kişiyle aynı anda HD kalitesinde görüntülü konuşma imkanı

BiP görüntülü görüşmede yeni bir dönem başlatıyor

Türkiye’nin en yenilikçi anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma uygulaması BiP, yeni sürümüyle görüntülü görüşmede çığır açıyor. Uygulamaya eklenen ve Türkiye’de bir ilk olan çoklu ekran özelliği sayesinde artık 6 kişiyle aynı anda BiP’ten HD kalitesinde görüntülü konuşma yapılabiliyor. İletişim alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran BiP,

15 milyonu aşan kullanıcısıyla mesafe kavramını ortadan kaldırıyor.

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Türkiye’den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştiren BiP, yeni özelliğiyle büyük bir ihtiyacı gidererek Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Eklenen bu yeni özellik sayesinde BiP üzerinden 6 kişiye kadar aynı anda yüksek görüntü ve ses kalitesinde görüşme yapılabiliyor. Konuşma gruplarının en büyük problemlerinden biri olan aynı anda görüntülü ve sesli konuşmaya imkân veren yeni özellikle birlikte, grup üyeleri sevinçlerini, coşkularını bulundukları yerden anında ister görüntülü isterse sesli olarak paylaşabilecek.

Çoklu ekran görüşme yeniliğiyle Kurban Bayramı’nda bir araya gelemeyen uzaktaki aileler de BiP’te buluşarak görüntülü ve sesli olarak aynı anda bayramlaşabilecek. Büyük aileler ya da kalabalık arkadaş gruplarının vazgeçilmezi haline gelecek çoklu ekran görüşmeleriyle en uzak mesafede yaşayanlar bile her zaman birbirine yakın olacak.

15 milyon kullanıcısıyla büyüyor

Dünyada 192 ülkede kullanılan ve 15 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye’nin en yenilikçi anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması BiP, yurtiçi ve yurtdışında ücretsiz konuşturuyor. Turkcell kullanıcıları istedikleri takdirde BiP üzerinden kendi tarifelerindeki dakikalarıyla arama yapabiliyor, hatta GSM numaralarına gelen çağrıları BiP üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden yanıtlayabiliyor. Ayrıca BiP ile uçakta bile Wi-Fi üzerinden çağrıları yanıtlamak mümkün. Uygulamaya eklenen yenilikler sayesinde BİP artık bir cüzdan görevi de görüyor. Yenilikçi iletişim platformu BİP üzerinden artık kredi kartıyla alışveriş yapma olanağı da bulunuyor.

BiP’te Çoklu Görüntülü Görüşme Nasıl Yapılıyor?

· Çoklu görüntülü görüşme için ilk yapılması gereken uygulama marketlerinden (Appstore / googleplay) BiP’in en güncel sürümünü yüklemek.

· BiP uygulamasının yeni sürümünü açtıktan sonra, mevcuttaki gruplarından ya da yeni grup kurarak grup sohbetinin içine girmek gerekiyor.

· Sohbet penceresinin içerisinde sağ üstte bulunan çoklu kamera ikonuna basılarak grup görüşmesi başlatılabiliyor.

· Kullanıcılar eğer grup içerisinde aktif bir grup görüşmesi var ise yine grup sohbet “ekranında katıl” diyerek görüşmeye katılabiliyor.