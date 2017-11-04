Bir Haftalık Whatsapp Mesajları Nasıl Silinir?

Whatsapp yakın bir tarihte gönderilen mesajları silebilme imkanı tanıyan bir güncelleme yayınladı. Bir süre test edildikten sonra yayınlanan bu güncelleme, herkese kötü bir mesajı geri alma fırsatı verdi.

Fakat sadece 7 dakika ile sınırlı olan bu özellik şimdilik memnuniyetle kullanılmaya başladı. Peki bir gece önce attığınız mesajları nasıl silebilirsiniz? Hatta size desek ki 1 haftaya kadar olan mesajları silebilirsiniz!

Androidjefe isimli bir site bunun bir yolunu bulduğunu açıkladı. Bu açık sayesinde 1 haftaya kadar olan eski Whatsapp mesajlarını silebileceksiniz.

Bir haftalık Whatsapp mesajları nasıl silinir?

Nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağız.

Öncelikle telefonunuzun hem kablosuz hem de 4G bağlantısını kapatın. Bunu yapmak için ayarlara gitmelisiniz.

Ardından uygulamalar listesine gidin ve Whatsapp’ı bulanan kadar aşağıya doğru ilerleyin. Whatsapp’ı bulduktan sonra detaylarda DURMAYA ZORLA seçimini yapın.

Sonra, yine ayarlara giderek telefonunuzun tarihini silmek istediğiniz Whatsapp mesaj tarihine alın. Otomatik saat güncellemelerini de kapatın ki hatalı işlem olmasın.

WhatsApp’ı tekrar açın ve iletiyi bulun. Üzerine dokunup basılı tutun ve ardından Sil > Herkesten Sil seçimi yapın.

Son olarak tarihi düzeltin, Mobil veri ve kablosuz ağ ayarlarını tekrar aktif edin.

Mesajınız karşı taraftan silinecektir. Daha ileri bir tarih denerseniz Whatsapp sizi düzeltmeye çalışacaktır.

Bu açık bir çok kişinin işine yarayacaktır. En azından şimdilik. Biz denedik ve çalıştı, sizin denemeleriniz olduysa durum hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.