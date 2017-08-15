Birleşmiş Milletler ’den Türk Telekom’un Telefon Kütüphanesi’ne büyük onur

Telefon Kütüphanesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin desteklemesi amacıyla oluşturulan Business Call to Action (BCtA) programına kabul edildi. Türk Telekom, BCtA programına 2013 yılında kabul edilen ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi ile birlikte programdaki proje sayısını ikiye çıkarmış oldu.

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Telefon Kütüphanesi’ne eklenen 550 yeni sesli kitap ile birlikte kütüphanedeki eser sayısı bini aştı. Mobil uygulamasını geçtiğimiz aylarda kullanıma sunan Türkiye’nin ilk telefon kütüphanesi kısa zamanda yaklaşık 16 bin kez indirildi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom‘un kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Telefon Kütüphanesi, uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Business Call to Action (BCtA) programına kabul edildi.

Eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına ve bilgiye erişimde fırsat eşitliğine sağladığı katkı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen Telefon Kütüphanesi, dar gelirli-dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımına destek olması yönüyle BCtA üyesi olmaya layık görüldü. 2013 yılında aynı programa İnternetle Hayat kolay projesi ile kabul edilen Türk Telekom, bu başarıya sahip Türkiye’deki ender şirketlerden biri olma unvanını da üstlenmiş oldu.

Telefon Kütüphanesi mobil uygulamasıyla daha fazla görme engelliye ulaşıyor

Türk Telekom, sabit telefonlardan sunulan Telefon Kütüphanesi hizmetini, daha çok görme engelliyle buluşturma amacıyla mekândan bağımsız olarak mobil kullanıma sundu. Yılın başında kullanıma sunulan uygulama, şimdiden 16 bin kez indirildi. Proje kapsamında kullanıma sunulan bir diğer yenilik ise gönüllülerin mobil cihazları ile kitap seslendirebilmelerine olanak tanıyan Kitaplara Ses uygulaması oldu. Bu uygulama ise bugüne kadar 12 bini aşkın kişi tarafından kullanıldı.

En çok İstanbul, İzmir ve Erzurum aradı

Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi, bugüne kadar 230 bin defadan fazla aranarak yaklaşık 4,6 milyon dakika dinlendi; mobil uygulaması ise 4 ayda 12 bin kez indirildi.

Sırasıyla en çok; İstanbul, İzmir ve Erzurum’dan aranan Telefon Kütüphanesi’nde tüm zamanların en çok dinlenilen içeriği ise James Rollins’in ‘Kum Fırtınası’ romanı oldu. Cihangir Akşit’in, Miralay Reşat Bey’in askerlik yaşamını anlattığı tarihsel romanı ‘Çiğiltepe’ ile dünyaca ünlü polisiye roman karakteri Sherlock Holmes’un yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle’un ‘Kayıp Dünya’sı ise en çok ilgi gören diğer içerikler arasında yer aldı.

Telefon Kütüphanesi, bilgiye erişimde fırsat eşitliği sunma prensibinden hareketle görme engelli kullanıcılara, sabit telefonlardan 0800 219 91 91 numaralı hat üzerinden veya IOS ve Android platformlardan indirilerek ücretsiz sunulan sesli içerik hizmetidir. Bu servisten yararlanmak isteyen görme engelli kullanıcıların, engelli belgeleri ile birlikte GETEM’den şifre almaları gerekiyor.