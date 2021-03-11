Her 10 Kişiden 3’ü Bitcoin’i Güvenilir Buluyor

Yeni Umut Bitcoin!

Bitcoin, ülkemizde ne kadar popüler?

Son dönemde büyük bir patlama yaparak dünya piyasalarına damga vuran Bitcoin, 6 aylık süreçte değerini 10 bin $’dan, 55 bin $’a kadar yükselterek ülkemizde de oldukça ilgi çekmiş gibi görünüyor. Katılımcıların %93’ü Bitcoin’i duyduğunu belirtirken, yalnızca %7’si henüz duymadığını belirtti.

Daha önce yaptığımız Koronavirüs araştırmalarında görmüştük ki Koronavirüs gibi dünya genelini etkileyen bir hastalığın belirtileri bile ülkemizde %96 oranında biliniyordu. Sonuçlar gösteriyor ki sağlık mı para mı dediğimizde bazen hangisinin daha ön planda olduğuna karar vermek zor olabiliyor.

Bitcoin hakkında bilgimiz sınırlı!

Ülkemizde Bitcoin’i duyanların oranı oldukça yüksek olsa da, katılımcılara Bitcoin hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarını sorduğumuzda kapsamlı bilginin az olduğu görülüyor.

Her 10 kişiden 2’si Bitcoin konusunda yeterli bilgisi olduğunu belirtirken, 7’si az bir bilgiye sahip olduğunu belirtti. Kalan 1’i ise Bitcoin’i duyup, hakkında hiç bir bilgiye sahip olmayanlardan oluşuyor.

Bitcoin yatırımı yapıyor muyuz?

Son 6 ayda gösterdiği büyük çıkış ile yatırım aracı olarak ilgileri üzerinde toplayan Bitcoin’e ülkemizdeki yaklaşım hala temkinli.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden yalnızca 2’si Bitcoin yatırımı yaparken, 8’i henüz Bitcoin’e yatırım yapmadığını belirtti.

Bitcoin güvenilir mi?

Ülkemizde Bitcoin yatırımının %20 oranında kalmasının nedeni, Bitcoin’e duyulan güvensizlikten kaynaklanıyor. Yıllardır yaptığımız yatırımlarda, birikimlerimizin elimizin altında bulunması çoğumuzun ilk tercihi. Öyle ki ülkemizde bu durumu özetleyen “yastık altı” tabirine oldukça aşinayız 🙂

Bitcoin, elle tutulur bir yatırım aracı olmadığından dolayı, katılımcılara ne kadar güvenilir bulduklarını sorduk. Katılımcıların %30’u Bitcoin yatırımını güvenli bulduğunu belirtirken, %25’i güvenilir bulmuyor. %45’i ise kararsız.

Kripto para gelirlerine vergi getirilmeli mi?

Dünyada en çok kripto para kullanan ülkelerden biri olan Türkiye’de günlük işlem hacminin 1 milyar doları aştığı belirtiliyor1. Hükümet, başta Bitcoin olmak üzere kripto para alım-satımına vergi getirmeye hazırlanıyor. Peki, sence kripto para gelirlerine vergi getirilmeli mi?

Araştırmaya katılanların %23’ü kripto para gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiğini düşünürken, %41’i ise vergi olmaması gerektiğini düşünüyor. Bitcoin yatırımı yapmayanlar arasında bile vergilendirilsin diyenlerin oranı %25’te kalıyor.

Kripto paralar günlük hayatta kullanılabilir mi?

Kripto paraların günlük hayatta paranın yerini alacağı uzun zaman konuşuluyor. Peki, katılımcıların bu konu hakkındaki düşünceleri ne?

Katılımcıların %52’si kripto paraların günlük hayatta kullanılacağını belirtirken, %13’ü ise bu ihtimalin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Bu konuda kararsız olanların oranı ise %35.

Kripto paralar yasal mı?

Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.2

Katılımcıların düşünceleri ise biraz daha farklı görünüyor. Araştırmaya katılanların %37’si kripto paraların yasal olduğunu belirtirken, %20’si yasal olmadığını belirtiyor. Bu konuda bir fikir belirtmeyenlerin oranı ise %43.

Birikim yapıyor muyuz?

Değişen çağ dinamikleriyle birlikte artan ihtiyaçlarımız birikim yapmamızı zorlaştırabilir. Gelirimiz sabit kalsa bile artan fiyatlar ve ihtiyaçlar haliyle biriktirmeyi çok geri plana itebiliyor.

Katılımcıların %51’i geliri yeterli olmadığı için birikim yapamadığını belirtti. %47’lik kesim ise para biriktirebildiğini ifade ederken kalan kişiler ekonomik durumundan bağımsız olarak birikim yapmak istemediğini belirtti.

Hangi yatırım araçları favori?

Yatırım araçlarının doğru bir şekilde değerlendirilerek risklerin minimum seviyeye indirilmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda yatırımcılar açısından güvenli bir limanın tercih edilmesi çoğu zaman 1. öncelik.

Katılımcılara favori yatırım araçlarının neler olduğunu seçmelerini istediğimizde şu tablo ortaya çıktı:

Yatırım Araçları Katılımcıların oranı

Altın 71%

Döviz 35%

Kripto Para (Bitcoin) 22%

Vadeli Mevduat 22%

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 16%

Hisse Senedi 14%

Gayrimenkul 9%

Yatırım Fonları 7%

Diğer 8%

En güvenilir liman: Altın!

Altın ülkemizde en çok sevilen yatırım aracı. Haydi, itiraf edelim, bayılıyoruz altına. Katılımcılara en güvenilir yatırım aracını sorduğumuzda, %58’i altın, %11’i gayrimenkul ve %9’u vadeli mevduat seçeneklerini ön plana çıkardı.

Ekonomik Durumumuzdan Memnun Muyuz?

Tüketim toplumu haline geldiğimiz günümüzde kişisel bütçeyi yönetmek çok önemli hale geldi. Piyasada artan rekabet ortamı halka önemli oranda yansıyor ve sunulan fırsatlar, kampanyalar karşısında harcamamızı kontrol altına almak çok daha zorlaşabiliyor.

Araştırmamızda insanların ekonomik durumundan mutlu olup olmadığını ölçtük. Katılımcılarımızın yarısı ekonomik durumundan mutsuz olduğunu belirtirken %15’i memnun olduğunu söyledi.

NG ARAŞTIRMA NOTU:

NG Araştırma olarak yaptığımız kamuoyu araştırmamız, 24 Şubat – 4 Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 18 yaş üzeri 2046 kişinin katılımı ile online araştırma yöntemiyle gerçekleşti.