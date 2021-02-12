Bitcoin’in ilerleme hızı tahmin edilenin çok ötesinde

Bitcoin, gündemdeki yerini korurken, her gün yeni bir gelişmeyle gücüne güç katıyor. Tesla’nın kripto para birimine yaptığı yatırım ve attığı tweetler sonrası Bitcoin fırtınası daha da hızlı ederken, ödeme sistemi devi Mastercard’ı sistemlerine entegre etme kararı sektörde heyecan yarattı. Sektörde heyecan dalgası yaratan bir diğer haber de Teitter’in bilançosuna Bitcoin eklemeyi değerlendirmesi oldu.

Sektörün en önemli oyuncularından biri olan Bitpanda’nın Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi: “Elon Musk‘ın patronu olduğu Tesla’nın kripto para birimine yaptığı yatırımla bir kez daha adından söz ettiren Bitcoin, muhtemelen çok yakında 50.000$ seviyesine ulaşacak. Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar ve hatta geleneksel bankalar için önerilen yatırım stratejilerinin bir parçası haline geldiğine tanıklık ediyoruz. Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemi devleri de Bitcoin’i sistemlerine entegre etme kararı aldı. Bunun yanında Twitter, bilançosuna Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıkladı. Bu durum, Bitcoin’in yatırım dünyasında ne kadar önemli hale geldiğini ortaya koyuyor. Bitcoin’in ulaştığı ilerleme hızı, önceden tahmin edilenin çok ötesinde. Emin olduğumuz bir şey varsa, o da işlerin tersine çevrilemeyecek bir biçimde değiştiği ve Bitcoin’in yanı sıra varlıkların kripto para birimlerine dönüştürülmesinin kesin olarak ön plana çıktığıdır.”