Bitcoin madencilik şirketleri zarar ediyor

Çin’in kripto para madenciliğini yasaklaması nedeniyle birçok madenci, elektriğin daha ucuz olduğu ülkelere göç etmeye başlamıştı.

Son dönemlerde ise Bitcoin’in 60 bin dolarlardan 20 bin dolarlara kadar düşmesi, madencileri zor durumda bıraktı.

ABD borsasında işlem gören en büyük üç Bitcoin madencilik şirketi Core Scientific, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar doların üzerinde kayıp verdi.

Core Scientific 826 milyon dolar, Marathon Digital Holdings 192 milyon dolar, Riot Blockchain ise 366 milyon dolar net zarar bildirdi.

Öte yandan, kripto paraların hızla değer kaybetmesi, sadece madencileri değil borsaları da etkiledi.

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, haziran ayında 1000’den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.