Bitcoin Nedir, Nasıl Satın Alınır, Güvenli midir?

Bitcoin oldukça yaratıcı bir ödeme ağıdır ve yeni bir elektronik para birimidir.

Dünya tarihinde internetin icadi nasıl önemli bir yer tutuyorsa elektronik para da aynı şekilde bir yer tutacak. İnsanlık tarihinde nasıl ki para bir dönüm noktasıdır. Aynı şekilde elektronik para’da bir dönüm noktasıdır. Ne şanslıyız ki bu büyük olayı kuruluşundan bu yana canlı olarak yaşıyoruz.

Bitcoin.org üzerinde aşağıdaki gibi anlatılmış;

Bitcoin eşler arası teknolojiyi kullanarak merkez otorite veya banka olmadan çalışır. İşlemlerin yönetimi ve bitcoinlerin dağıtımı toplu olarak ağ tarafından idare edilir. Bitcoin açık kaynaklıdır; tasarımı halka açıktır, kimse Bitcoin’e sahip değildir ve onu kontrol edemez, herkes katılabilir. Bitcoin kendine has birçok özelliği sayesinde diğer ödeme yollarıyla yapılamayacak çok farklı ödemelerin üstesinden gelebilir.

Ne zaman ortaya çıktı?

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009’da hayata geçti. Sistemin yazarı Satoshi Nakamoto isimli birisi fakat bu ismin bir takma isim olduğu konuşuluyor. Toplam bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır.

Nasıl Satın Alınır?

Satın almak için bir anlamda para ödemenize gerek yok. Madencilik yaparak coin kazanabilirsiniz. Bilgisayarınızın hesaplama yetkisi ve gücü kullanarak sisteminizi çalıştırmanız, madencilik işini oluşturur.

Yani coin sisteminin işleyişine yardımcı olursanız siz de coin kazanabiliyorsunuz. İlk çıktığı zamanlarda madencilik karlı bir işti fakat Bitcoin çok fazla değerlenince işler zorlaşmaya başladı. Günümüz itibariyle 16 milyon adet Bitcoin üretildi. 2140 yılı civarında 21 milyon Bitcoin’in üretileceği hesaplanıyor.

Madencilik yapmak istemiyorsanız Bitcoin satışına aracılık eden web sitelerini kullanarak takas yöntemiyle coin kazanabilirsiniz.

Güvenli midir?

Bu teknoloji çok konuşuluyor ve çok para yatırılıyor fakat güvenli kısmında kimse tam olarak bir şey diyemiyor. Teknik anlatıma hiç girmeyeceğim fakat elektronik para sistemi tamamen deneysel.

Genel olarak risk nedir derseniz, coin borsası inişli ve çıkışlı bir borsa. Bir ülke yasaklıyorum dediğinde düşüyor, diğer bir ülke destekliyorum dediğinde çıkıyor. Bu iniş ve çıkışlarda kayıp yaşayabilirsiniz.