Bitcoin Nedir ve Paranın Sonu Belgeseli

Bitcoin nedir daha iyi anlamanız için yapılan bu belgesel neredeyse tüm sorularınıza cevap verebilir. Belgesel paranın medeniyetten eski olduğunu söyleyerek başlıyor. Paranın internet aracılığı ile transferinin dünyayı sardığını ve Bitcoin'de sihirli internet parası olarak adlandırılıyor.

Bankacıların önüne geçemeyeceği bir sistem. Ayrıca hükümetlerinde bu durumun önüne geçmesi oldukça zor gözüküyor. Yalnız şu bir gerçek, ekonomik devrim olduğu kdar bir felaket olup olmayacağını kimse bilmiyor.

Torsten Hoffman tarafından yönetilen bu belgesel yaklaşık 1 saat sürüyor.

Bitcoin The End of Money as We Know It Belgeseli

Belgesel geçmişteki ilk eknomik krizlerden konuya giriyor ve önceki takas yöntemlemlerini anlatıyor. Ticaretin ilk yıllarından bu yana nasıl geliştiğini anlatarak Bitcoin meselesine giriş yapıyor. Detaylıca anlatım arasında Bitcoin'in neden bu kadar güvenilir olduğundan da bahsediyor.

Bu belgesel Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenler için güzel bir giriş yaptırabilir.

Bitcoin Nedir

Bitcoin (฿, BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto'dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlıdır.

22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür.

Para yaratma işlemine madencilik(mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.