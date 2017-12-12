Bitcoin Trenini Kaçırdınız mı, İşte Size Altcoin Rehberi

Bitcoin fırtınası aylardır devam ediyor. Çok fazla değerlendi ve küçük yatırımcıyı memnun etmeyecek duruma ulaştı. Peki diğer coinlerde durum nedir? Biraz anlatmaya çalışalım.

Bitoinden sonra gelen bütün coinlere altcoin deniyor. Çok riskli bir piyasa, çok fazla değişkenlik içeriyor ve bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden sorumluluk tamamen size ait, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunları sadece bilgi olarak sunuyoruz ve tek kuruş altcoin almadık.

Altcoin’e ilk giriş

Yüksek komisyonlara rağmen biraz daha pratik olan yerli firmaları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki siteler en çok tercih edilen yer firmalar.

koinim.com

paribu.com

btcturk.com

Bu sitelerden birisine Eft yapmanız gerekiyor.

Ardından Binance.com’a üye olun. Üye olurken mutlaka 2 aşamalı güvenlik (Two-Factor Authentication) önlemini ayarlayın. Google hesabınız ile yapabilir veya sms sistemini kullanabilirsiniz.

Bunun için Google Authenticator uygulamasını telefona indirmelisiniz.

Android için

iOS için

Google Auth enable deyince size bir QR kod verecek, bu konu okuttuğunuzda uygulama siteyi kaydedecek ve size zaman içinde sürekli değişen bir kod üretimi yapacak. Bu kodu binance.com’daki sayfaya gireceğiz. Bu işlemi siteye her girişinizde yapacaksınız. Unutmayın bu sistemi kullanırsanız binance’nin size verdiği recovery kodunu mutlaka kaydedin. Telefona erişimi kayvederseniz hesabınız riske girmesin.

Güvenlik sorununu çözdükten sonra Funds / Deposit Withdrawals kısmına geçiş yapın. Burası sizin cüzdanınızdır. Eğer varsa yatırımlarınızı buradan görebilir ve emirleri verebilirsiniz. Arama kısmına cüzdan bilgisini görmek istediğiniz coinin adını yazmanız yeterli. btc yazarsanız Bitcoin cüzdanınız gelecektir.

Coin satın alma

Para yatırmak istiyorsanız Deposit kısmını seçin. Çekmek için Withdrawal bağlantısını kullanın. Deposit için size bir adres verecek. “1a5as5asd456asd546” benzeri bir kod gelir. Bu adresi kopyalayın.

koinim, btcturk veya paribu artık hangisini kullanıyorsanız “Bitcoin Çek” menüsünü kullanarak kopyaladığımız bu adresi istenen yere yazın. Onayınızı verdikten sonra bitcoininizi binance.com’a göndermiş olacak. Transfer süresi yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilir. Dakikalar içinde tamamlanacağı gibi saatlerde sürebilir. Size gelecek mailden işlemleri takip edebilirsiniz.

Bitocin geldikten sonra binance logosuna tıklayın. bu bağlantı sizi markete gönderecek. Bütün coinler listelenecektir. “btc market” sayfasında olduğunuzu kontrol edin ve coinleri takip edin. Kırmızılar satış emirleri, yeşiller alış emirlerini gösterir. Kırmızılar sürekli artıyorsa hemen almayın ve düşümesi bekleyin.

binance’de otomatik alış emri var ama acemilik sırasında manuel işlem yapmanızı öneririm. Buy alım, sell satış anlamına geliyor. yüzdeli ibarelerden birisini seçebilirsiniz. Günlük grafiği iyi takip edin ve alım kararını bu şekilde verin.

Coin satma işlemleri

Para kazandınız ve artık karınızı nakite çevirmek istiyorsunuz. Satın alma işlemlerini tersine çevireceğiz. Bu sefer Withdrawal seçip aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Kazandığımız coini Türk coin sitesine gönderip, oradan da hesabımıza eft yapıyoruz.

Ne zaman almalı veya satmalıyız

Altcoinler için genel kanı şu şekilde; Bitcoin hareketli iken alım satım yapmayın. Bitcoin durağan olduğunda altcoinlerde hareket yaşanabiliyor.

Elektronik paralara şimdilik yatırım yapmayı düşünmüyorsanız, hiç ödeme yapmadan yine de coin kazanabilirsiniz. Bunun için qoinpro sitesi her gün ücretsiz bir miktar coini sizlerle paylaşıyor. Tek yapmanız gereken üye olmak. Günlerce siteye girmeseniz bile kazanç sağlayabiliyorsunuz.