Bitdefender Antivirüs Gerçek Dünya Koruma Testi’nde en iyi güvenlik çözümü oldu.

AV-COMPARATIVES’TEN BITDEFENDER’E TAM NOT. BITDEFENDER’DE YANLIŞ ALARM YOK. BITDEFENDER BİR KEZ DAHA TAM NOT ALDI

Sponsorlu Bağlantılar...

Bitdefender Antivirüs, bağımsız antivirüs araştırma ve test merkezi AV-Comparatives’in düzenli olarak gerçekleştirdiği ve güvenlik ürünlerinin performansını değerlendirdiği testlerden bir kez daha tam not aldı. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, AV-Comparatives’in gerçekleştirdiği Gerçek Dünya Koruma Testi’nde en iyi güvenlik çözümü oldu.

Prestijli bağımsız test kuruluşları yıl boyunca, kullanıcıların cihazlarını gözleri kapalı emanet edebileceği, yüksek koruma standartlarına uygun güvenlik çözümlerini belirlemek için bir dizi test gerçekleştiriyor. Testlerde büyük başarı gösteren global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, Avusturya merkezli bağımsız test kuruluşu AV-Comperatives’in gerçekleştirdiği son testten de tam not aldı.

21 güvenlik çözümünün 389 farklı vaka testinden geçirildiği Gerçek Dünya Koruma Testi’nden tüm rakiplerini geride bırakarak tam notla geçen Bitdefender, kullanıcılarına %100 koruma sağladığını bir kez daha kanıtladı. Üstelik hiç “false positive” yani yanlış alarm olmadan.

AV-Comparatives Gerçek Dünya Koruma Testi Ağustos 2017 Sonuçları: https://www.av-comparatives. org/wp-content/uploads/2017/ 09/avc_factsheet2017_08.pdf

AV-Comparatives Hakkında:

Avusturyalı bağımsız antivirüs test laboratuvarı AV-Comparatives, PC/Mac bazlı antivirüs ürünlerinin ve mobil güvenlik çözümlerinin söz verdikleri şeyleri yapabildiklerini sistematik olarak test eden bağımsız bir kuruluştur. AV-Comparatives gerçek kişilere, haber kuruluşlarına ve bilimsel kurumlara serbestçe ulaşabilecekleri sonuçlar sunar. AV-Comparatives belgesi yazılım performansının dünyaca kabul gören onaylı bir güvenlik çözümü olarak algılanmasını sağlar. AV-Comparatives’nin Gerçek Dünya Koruma Testi mevcut olan en kapsamlı ve en geniş testtir. Basitçe, bu testin kapsamı kullanıcıların internet bağlantısı olan bir bilgisayar ile her gün yaşadıkları olayları birebir aynı şekilde tekrar etmesidir.

Laykon Bilişim ve Bitdefender Hakkında :

2016 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bitdefender’in Türkiye Distribütörü olarak hizmet veren Laykon Bilişim, bilişim güvenliği alanında profesyonel ürün ve çözümleri ile bayilere satış ve destek veren bir teknoloji firmasıdır. Laykon Bilişim, bilişim sektöründe 10 yılı aşkın süredir müşteri sadakati ve bayi kanalı yapılanması çalışmalarında bulunmuş uzman kadrosu ile güvenlik ve iş sürekliliği çözümleri tarafında kullanıcılarına yeni teknolojileri götürmeye devam etmektedir.

Bitdefender, 100’den fazla ülkeye değer katan anlaşmalar, distribütörler ve satış ortakları üzerinden çözümler sağlayan global bir güvenlik teknolojisi şirketidir. 2001 yılından bu yana, ödüllendirilen kurumsal ve bireysel bilişim güvenliği çözümleri üreten Bitdefender, sanallaştırma ve bulut teknolojisi alanında liderlik eden bir güvenlik sağlayıcısıdır.