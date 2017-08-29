BKM kredi kartları ve banka kartlarıyla ilgili uyarılar yayınladı

Bankalar arası kart merkezi BKM ödemelerinde kredi kartı ve banka kartı kullananlar için bir dizi uyarı da bulundu.

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Uyarılar güvenlik için uyulması yönergeleri içerirken hızlı ve güvenli alışverişin yollarını da anlatıyor. Pos kullanımı, internet ve ATM üzerinden kart kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar başlıklar halinde sıralandı.

Güvenlik

Kart Bilgilerinin Korunması

Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde kart numaranızın not edilmediğinden ya da POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun.

Kredi/banka kartınızla ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan emin olun.

Kart numaranızı sanal alışveriş ortamları hariç internet üzerinde hiçbir yere girmeyin.

Banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermeyin.

Kartınızı kaybetmeniz ya da çaldırmanız durumunda hemen bankanızı arayarak kartınızı iptal ettirin.

Acil durumlarda hızlıca ulaşmak için banka telefon numaralarını telefonunuza kaydedin.

Bankanızı ararken telefon numarasını mutlaka kendiniz çevirin.

Kredi kartlarınızla beraber nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgeleriniz de çalındı ya da kaybolduysa mutlaka durumu polis ve savcılığa bildirip tutanak tutturarak sizin adınıza yapılabilecek sahte başvuruların önüne geçin

Süresi dolan kartınızı numarası okunmayacak ve bir başkası tarafından kullanılmayacak şekilde imha edin.

Yeni kredi kartınız belirtilen zamana kadar elinize ulaşmadıysa çalınmış olabilir, hemen bankayı arayıp kartınızın durumunu sorun.

Dağıtım firmaları ile teslim edilen kartın ardından kendisini kurye olarak tanıtan kişiye her ne gerekçeyle olursa olsun aldığınız kartı geri vermeyin.

ATM’lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, şüpheli bir durum ile karşılaşırsanız bankanızı arayın.

Kredi kartınızın POS cihazından geçmesini gerektirmeyen, posta/ telefon ile satış ve İnternet işlemlerinde, kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi bilgilerinin alışveriş için yeterli olması, işlemlerde sahtecilik riskini doğurmaktadır. Bu kanallardan alışveriş yapıyorsanız güvenli firmaları tercih edin.

İnternet kafe gibi halka açık ve kalabalık yerlerde bulunan bilgisayarlarda, İnternet aracılığıyla alışveriş yapmanız durumunda kredi kartı bilgilerinizin güvenliği açısından çok dikkatli olmalısınız.

Şifre Bilgilerinin Korunması

Kart şifrenizi oluştururken tuttuğunuz takımın kuruluş yılı, doğum tarihiniz, çocuğunuzun doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir şifreleri tercih etmeyin.

Kart şifrenizi aklınıza yazın, hiçbir yerde yazılı olarak bulundurmayın.

Birden fazla kartınız varsa her bir kartınız için ayrı şifreler oluşturun.

Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personelleri dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşmayın

Cep telefonunuza SMS ile gönderilen şifreleri hiç kimse ile paylaşmayın.

Sizi bankadan aradıklarını iddia eden, kendini polis, savcı, kamu görevlisi gibi tanıtan kişilerle şifre ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Sanal alışveriş ortamları hariç, İnternet üzerinden kredi kartı numarası, şifre veya özlük bilgileri isteyen e-postalara kesinlikle yanıt vermeyin.

Bankalar hiçbir şekilde e-posta üzerinden şifre işlemi yapmamaktadır.

ATM’lerde işlem yaparken dikkat edilmesi gerekenler

ATM’de işlem yaparken sizi izleme niyetinde olan kişilere karşı dikkatli olun

Şifrenizi girerken şifrenin başkaları tarafından görülmesini elinizle gizleyin, sizi izleyen kişiler varsa işlem yapmayın

İşlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin

ATM’lerde işlem yaparken kimseden yardım talep etmeyin, banka görevlileri dahil şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM’de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. Bu tip durumlarda size yardımcı olmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun.

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Alışveriş yapacağınız siteyi iyice araştırın, bilinen ve güvenilir bulduğunuz alışveriş sitelerinden alışveriş yapın.

İnternet sitesinde şirketin iletişim bilgileri yazıyorsa

Gizlilik prosedürleri hakkında bilgi varsa

İade prosedürleri hakkında bilgi varsa

Kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfanın güvenli bir sayfa olduğundan emin olun

Adres çubuğunda kilit işareti varsa

Adres https ile başlıyorsa (S İngilizce secure (Güvenli)’nin S’sidir)

Adres çubuğu ya da sitenin ismi yeşil renge dönüyorsa kart bilgilerinizi güvenli bir sayfaya giriyorsunuz demektir.

İnternet kafelerden, internetin ortak olarak kullanıldığı şifre ile korunmayan ağlar üzerinden alışveriş yapmayın

Güncel anti-virüs yazılımları ile korunan cihazlardan alışveriş yapın

Alışveriş yapacağınız siteye size gelen bir e-postadan ya da başka bir site üzerinden değil direk internet tarayacısına sitenin adresini yazarak bağlanın

Kişisel Bilgilerin Korunması

E-posta ve sosyal medya hesaplarınızı güçlü şifreler ile koruyun

E-posta ve sosyal medya hesaplarınızda mutlaka farklı şifreler kullanın ve bu şifreleri belirli periyodlarda değiştirin

Banka logosu ve adı kullanılsa bile kişisel ve özlük bilgilerinizi isteyen e-postalara ve telefon aramalarına şüphe ile yaklaşın bu bilgileri hiçbir şekilde vermeyin.

Sadece sizin bilebileceğiniz anne kızlık soyadı gibi kişisel bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.

Adres, telefon, işyeri gibi bilgilerinizde değişiklik olursa, en geç 15 gün içerisinde bankanıza bildirin.

İletişimi sizin başlatmadığınız durumlarda telefonda, e-posta mesajlarında ya da İnternet’te kim olduğunu bilmediğiniz kişilere kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi vermeyiniz.

Sosyal medya üzerinde paylaştığınız bilgilere ve bu bilgileri kimlerle paylaştığınızı dikkat edin. Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce düşünün.(facebook, twitter gizlilik ayarları için ayrı bir alan oluşturmaya çalışacağız)

Kişisel bilgilerinizin üzerinde yazdığı hesap ekstreleri, slipler, kart başvuruları, sigorta formları vb dokümanları iyice yırtarak okunmayacak hale getirerek imha edin.

Evinizde, işyerinizde kişisel bilgilerinizi içeren evraklarınızı açıkta, herkesin ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.

Kullandığınız bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonların işletim sistemleri güncel olmalı ve mutlaka etkin güvenlik uygulamaları ile korunmalıdır.