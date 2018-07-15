Call of Duty Black Ops 4 Multiplayer Açık Betası 11 Ağustos Tarihinde Başlıyor

Treyarch açıkladı,Call Duty Black Ops 4 PC açık beta, çok oyunculu sürümü 11 Ağustos'ta başlayacak. 13 Ağustos tarihine kadar sürecek olan bu etkinlik bütün PC oyuncularına açık. Battle.net adresinde özel bir etkinlik diyebiliriz.

Studio başkanı Mark Gordon, konu ile ilgili şunları söyledi;

“PC beta, bizim ve oyuncular arasındaki diyaloğu sürdürecek. Her geri bildirim, PC'de oynadığınız en dengeli, en eğlenceli ve en parlak Call of Duty'ı sunmamıza yardımcı oluyor. Geliştirme için Beenox ile ortaklığımız ve altyapı, araç ve ağ sağlayan Blizzard ile - PC'ye özel bir deneyim sunuyoruz. ”

Bu çok oyunculu beta, yeni nesnel tabanlı oyun modu, Team Deathmatch, Domination, Hardpoint ve Search & Destroy'u sunacak. Altı haritanın yanı sıra yeni ve geri dönen uzmanlara da yer verilecek.

Treyarch ayrıca, Eylül ayında Black Ops 4, Blackout'taki yeni savaş modu için bir beta yayınlayacak!