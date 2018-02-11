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Black Ops Serisinin Devamı Geliyor, Black Ops 4

Doğukan 11 Şubat 2018 Oyun Dünyası Yorum Yazın

Activision Call Of Duty‘nin serilerinde bütün oyun severlerine heyecanlı bir oyun yaşatmak için yaptığı işlere çok dikkat ediyor.

Bu yıl piyasaya yeni çıkacak oyunun geliştirilebilmesi için Activision ve Chief Operating Officer Coddy Johnson onay verirse. Treyarch Studios tarafından Call Of Duty geliştirilecek gibi gözüküyor.

Treyarch Studios tarafından 8 Şubatta Twitter üzerinden de açıklama geldi

Gönderdiği mesajda “Looking forward to the year ahead. . . we can’t wait to share more!” yazıyordu yani “Black Ops’un yapımcılarıyla çalışmak için sabırsızlanıyoruz daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” açıklamasını  yaptı. Bu yılki oyunun Black Ops 4 olacağının söylentileri ve bu yapılan açıklamadan sonra herkes yüksek bir heyecan içinde bu yılki oyunun Black Ops 4 olmasını bekliyor.

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