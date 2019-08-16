BlizzCon 2019 Coşkusuna StarCraft II: War Chest ile Katılın!

StarCraft II hayranlarının önceki yıllarda büyük ilgi gösterdiği yeni kostümler, spreyler, emojiler ve çok daha fazlasını içeren War Chest’ler BlizzCon’a özel olarak yeniden sizlerle
BlizzCon’da gerçekleşecek StarCraft II Dünya Şampiyonası Finalleri (World Championship Series Finals) için geri sayım devam ederken, oyuncuların önceki yıllarda büyük ilgi gösterdiği War Chest içerikleri bu yıl da yepyeni kostümler ve ücretsiz oyun içi eşyalarla sizlerle!
Terran, Protoss ve Zerg ırklarının her biri, kendine has bir War Chest’e sahip.
ilerseniz yalnızca favori ırkınızın sandığını satın alabilir veya War Chest Complete Bundle’ı satın alarak tüm sandıklara sahip olabilirsiniz. Oyuncular bu sandıklar aracılığıyla birimleri için özel kostümler, çıkartmalar, spreyler, emojiler ve portreler gibi 80’den fazla yeni eşyaya sahip olabilecek.
Aynı zamanda War Chest sahipleri, daha fazla co-op deneyim puanı kazanabilecek.
Kimler Neler Demiş?