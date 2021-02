BlizzConline Takvimi Açıklandı

Blizzard Entertainment, İstanbul saatiyle 20 Şubat sabaha karşı 01.00’de başlayacak olan çevrimiçi etkinliği BlizzConline’ın takvimini yayınladı. Etkinlik tamamen ücretsiz olarak internet üzerinden izlenebilecek.

İzleyiciler an itibarıyla 6 farklı kanal üzerinde gerçekleşecek canlı yayınlardan hangilerini izlemek istediklerini etkinlik takvimine bakarak planlayabilirler.

Etkinlikte beş kanal World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch, tamamen strateji oyunları ağırlıklı bir kanal da StarCraft, Warcraft III: Reforged ve Heroes of the Storm odaklı yayınlar gerçekleştirecek. Blizzard’ın ana kanalıysa izleyenlere düzenli olarak bu 6 kanalda gerçekleşecek yayınlardan seçkiler sunacak. Kaçıranlar için tüm canlı yayın kayıtları arşivlenecek ve etkinlik sonrasında izlenebilir olacak.

BlizzConline takvimine https://www.blizzcon.com/en-us/news/23620127 adresinden ulaşabilirsiniz.