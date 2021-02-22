Boğaziçi Ventures’tan Barakatech’e 500.000 USD yatırım!

Türkiye’de SuperApp ekosisteminin öncülerinden olan ve şirketlere SuperApp platformu ve API pazaryeri sunan Barakatech, Boğaziçi Ventures’tan 500.000 USD yatırım aldı.

Türkiye’de 2019 yılında yapılan 94 yatırım arasında fintech, 17 yatırımla en yüksek paya sahip. Asya’da yükselişini sürdüren, global olarak ise hala yüksek bir potansiyel bulunduran ve genellikle fintech ve dijital ödeme özelliğini odağına alan SuperApp’ler ise kullanıcıların birçok ihtiyacını tek bir uygulamada bulundurarak markaların kullanıcıyı uygulamada tutma sorununa da çözüm üretiyor.

Oyun, fintech, dijital sağlık, yeni medya, perakende teknolojileri ve blockchain gibi gelişen teknolojilere yatırım yaparak ekosistemin büyümesine katkı sağlayan Boğaziçi Ventures, özellikle blockchain, fintech ve yapay zeka odaklı ürünleriyle şirketlere SuperApp pazaryeri platformu sunan, Tuna Orbay, Çağatay Karabulut, Erdem Lafcı ve Ali Işık’ın kurucusu olduğu Barakatech’e 500.000 USD yatırım yaptı.

Yatırım haberini yine ilk kez Clubhouse’da düzenlenen bir etkinlikle duyuran Boğaziçi Ventures, yayında SuperApp, DeFi ve Blockchain üzerine de hem Barakatech ekibiyle hem de ekosistemden katılımcılarla birlikte bir sohbet de gerçekleştirdi.

Yayında SuperApp’lerin özellikle finans ve eğlence öğelerini bir arada bulunduran ve markaların ek özellikler ile kullanıcılarını uygulamada tutma oranlarını artırabileceği uygulamalar olduğundan söz eden Boğaziçi Ventures kurucu ortaklarından Barış Özistek, “Barakatech, şirketlerin SuperApp geçişlerini hızlandırabilecek çok değerli teknolojiler gelştiriyor, şirketler uygulamalarına özellikler eklemek ya da sıfırdan bir SuperApp geliştirmek istiyorlarsa doğru adres Barakatech olacaktır. Bakaratech ile markanız için çok kısa sürede çok kaliteli ürünler geliştirebilirsiniz.”dedi.

Boğaziçi Ventures ile 2018’den beri yakaladığımız sinerjiyi bu yatırımla kalıcı hale getirdik.

Barakatech kurucularından Tuna Orbay, Boğaziçi Ventures ile 2018 yılından beri yakaladıkları sinejiyi bu yatırımla kalıcı hale getirdiklerini belirtti.

Barakatech ekibi, yatırıma ilişkin olarak “Barakatech olarak vizyonumuz, blockchain, yapay zeka gibi yıkıcı teknolojilerle desteklenen Mobil Cüzdan ve Super App platformlarımızı kullanarak şirketlerin, hem kullanıcıları hem de iş ortakları ile etkileşimlerini artırmalarına ve kendi dijital eko-sistemlerini yaratmalarına olanak sağlamaktır. De-fi kavramının giderek güçlendiği ve E-para, Açık Bankacılık, Uzaktan Kimlik Tespiti gibi yasal düzenlemelerin de verdiği güçle daha da demokratikleşme yolunda olan finansal işlemler dünyasında, bugün hangi endüstride faaliyet gösterirse göstersin, şirketlerin yakın gelecekte birer fintech’e dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz ve bu dönüşüm için sahip olunması ve uygulanması kolay çözümlerimiz ile onlara yardımcı olmak istiyoruz. Aldığımız yatırımı, hedeflerimiz doğrultusunda ekibi büyütmek, yurt içi ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve yeni ürünler geliştirmek için kullanacağız.” dedi.