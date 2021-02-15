Boğaziçi Ventures’tan Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım!

Oyun sektöründe “hypercasual” türünde başarısını ispat etmiş Fiber Games, şirket değerlemesi 30 milyon TL’ye ulaşan bu yatırım ile birlikte ekibini güçlendirmeyi ve büyümesini hızlandırmayı planlıyor.

Yıllık 1 milyar USD üzerinde ihracat gelirine sahip olan Türkiye’deki oyun sektörü, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Oyun, Fintech, Perakende Teknolojileri ve Dijital Sağlık alanlarına yatırım yapan BV Growth fonu ile uluslararası pazarlarsa hızla ölçeklenebilen teknolojilere yatırım yaparak ekosistemin büyümesine katkı sağlayan Boğaziçi Ventures; Kral Şakir: Macera Adası ve Weld It 3D oyunlarıyla bilinen ve Faruk Akıncı, Sinan Akkol ve Volkan Turan’ın kurucusu olduğu hypercasual ve casual odaklı oyunlar geliştirmeyi hedefleyen yerli oyun girişimi Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım yaptı.

Yatırım duyurusunu sürpriz bir etkinlikle Clubhouse’da gerçekleştiren Boğaziçi Ventures ve Fiber Games, oyun fikri geliştirme, oyun tasarımı, oyun yayıncılığı ve Türkiye’deki oyun ekosistemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

“Türkiye’nin genlerinde oyun geliştirmek var”

Boğaziçi Ventures ortaklarından ve Başarılı teknoloji girişimlerine sahip, seri yatırımcı ve oyun sektörü uzmanı Burak Balık, “Mobilin hayatımızda yerini almasıyla birlikte, Türkiye’de oyun ekosisteminde muazzam şeyler oldu. Bu süreçte çok fazla yazılımcı ve oyun geliştirici yetişti. Türkiye’nin genlerinde oyun geliştirmek var, son yıllarda çok başarılı exit haberleri aldık ve bunun mutlaka ikinci ve üçüncü dalgası gelecektir.” dedi. Boğaziçi Ventures’ın Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım yaptığını ilk kez Clubhouse yayınında açıklayan Burak Balık, Fiber Games ile yatırım görüşmelerinin dahi oldukça heyecan verici olduğunu ve Fiber Games’in gerçekten inanarak yatırım yaptıkları bir oyun girişimi olduğunu ifade etti.

“Amacımız birden çok HIT oyun çıkarabilmek.”

Fiber Games’in Kurucu Ortağı Faruk Akıncı, bu yatırımla birlikte 2021 yılı içinde dünya çapında ses getirecek ‘hypercasual’ olarak adlandırılan ve toplu taşımada, ayakta yolculuk yaparken bile rahatlıkla oynanan yeni oyun projelerine imza atmayı hedeflediklerini açıkladı.

2019 yılında kurulan Fiber Games’in önündeki yeni süreci anlatan Akıncı, hedeflerini şöyle aktardı: “Şu anda yayıncımız Rollic Games ile birlikte hypercasual oyun üretiminde faaliyet gösteriyoruz. iOS platformunda 154 ülkede Top10 listesine giren ‘Weld it 3D’ şirketin ilk büyük başarısı oldu. Stüdyomuzda şu an 14 takımdaşımız ile bir ay içerisinde ortalama 10 farklı prototipi teste çıkabiliyoruz. Amacımız önümüzdeki süreçte birden çok HIT oyun çıkarabilmek ve Fiber Games’in alametifarikası haline gelecek yeni deneyimler yaratmak.”

Fiber Games ekibi, özellikle oyun ekosisteminde başarılara imza atmış kuruculardan oluşan Boğaziçi Ventures ile birlikte hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaklarını belirtti.

Boğaziçi Ventures hakkında

Boğaziçi Ventures, farklı dikey ve coğrafyalarda teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonların kurulması, yönetilmesi ve yatırım yapılan portföy şirketlerine üst düzeyde katma değer yaratılmasına odaklanmaktadır. 100’ün üzerinde teknoloji şirketine yatırım kararı almış Boğaziçi Ventures ortakları, teknoloji girişimlerinde aktif rol almakta, girişimcilerin uluslararası başarılara giden yolda kendilerine eşlik etmektedir.

Boğaziçi Ventures, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre özel fonlar da kurup yönetmekte ve dijital paralar için saklama hizmetleri sağlamaktadır.

Aktif yatırımlarına devam eden teknoloji yatırım fonu “BV Growth” ise, Türkiye’de yerleşik olup uluslararası piyasalara hızla açılabilecek oyun, finans teknolojileri, dijital sağlık ve perakende teknolojileri alanlarında büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapmaktadır.