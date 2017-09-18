BTK Mavi Balina Oyunu Konusunda Velileri Uyardı

BTK UYARDI: ÇOCUĞUNUZUN İNTERNETTE OYNADIĞI OYUNLARDAN MUTLAKA HABERDAR OLUN!

Dünyada 130 gencin intiharına sebep olan “Blue Whale” (Mavi Balina) adlı katil oyun çocukları ve gençleri tehdit ediyor! Ülkemizde de yaşanan intihar vakalarından sonra Mavi Balina oyunu hakkında harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, oyunun tarayıcı tabanlı bir oyun olmayıp, çocuklara, sosyal medya ve benzeri ortamlarda “oyun yöneticisi” tarafından gizlice gönderilen linkler ile ulaşıldığı için ailelerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

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Mavi Balina oyununun engellenmesine yönelik standart bir adresi olmadığını, oyunun kullanıcılar arsında özel linklerle paylaşılarak oynatıldığını belirten yetkililer, çocukların internette ve sosyal medyada oynadığı oyunlardan ve yaptıklarından ailelerin mutlaka haberdar olması gerektiğini açıkladı.

Oyunu oynamak isteyen kişilere, sözde oyunun yöneticisi görünümündeki internet korsanları tarafından virüs içerikli bir link gönderiliyor. Gönderilen bu link ile kişisel bilgileri Oltalama (Phishing) yoluyla çalınan gençler yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber zorbalığa maruz kalıyorlar. Oyuna katılan kişilerin, oyun üreticisinin bilinçli tercihi ile gece saatlerinde yapılması istenen çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozuluyor.

50 gün boyunca devam eden bu sürecin sonunda, oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve değersizlik hissi uyandırılıyor son görev olarak intihara yönlendirme sağlanıyor.

Çocukların zihinleri bu tarz bilinçaltı mesajlara daha açık olduğundan ebeveynler bu konuya gereken hassasiyeti göstermeliler.

MAVİ BALİNA ÇOCUKLAR İÇİN, OYUN GÖRÜNÜMÜNDE BİR TUZAKTIR!

Yapılan açıklamalar şu şekilde devam etti: “Modern hayatın ve dijitalleşmenin de etkisiyle günümüzde çocukların ve gençlerin internette tek başlarına geçirdikleri süre artıyor. Mavi Balina çocuklar için, oyun görünümünde bir tuzaktır! Ve bu tuzaklara gerçek hayattan kopuk, yalnızlaşmış, sağlıklı bir iletişim ortamından uzak, özgüven problemi yaşayan çocuklar daha fazla düşebilir. Huzursuz bir aile ortamı bireyleri yalnızlık hissine iter ve bu yalnızlık hissi ile çocuklar internet ortamında yaklaşan tehlikelerin farkına varamaz, varsa da önemsemez.

Bu yüzden günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onların “güvende” oldukları anlamına gelmiyor.

• Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocukların internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

• Oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler. Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

• Aileler çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmalılar ve çocukların aile içinde kendilerini daha rahat ifade etmelerine olanak tanımalılar. Hem psikolojik hem de fiziksel sorunlarının önüne ancak bu şekilde geçilmiş olur.

• En önemlisi de internet ortamında “bilinmeyen” kişilere karşı şüphe ile yaklaşılması ve bu kişilerin hayatımız açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalıdır.

• Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, internet ve oyun bağımlısı çocuklar için gerekirse bir uzmandan destek alınmalı ve çocukları sosyal aktivitelere yönlendirmeliler.

• Sosyal paylaşım ağlarında çocuklarının arkadaşı olup, onların internet dünyasındaki; video izleme, müzik indirme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrimiçi alışkanlıklarını düzenli olarak takip etmeliler.

Basın Bülteni