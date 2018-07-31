Bu Tasarım Hiçbir Telefonda Bulunmuyor: BlackBerry Ghost Pro

Bir başka Blackberry markalı akıllı telefon 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Başlangıçta Ghost Pro olarak bilinen telefon Evolve X olarak piyasaya sürülecek.

Hindistan'da piyasaya sürülecek olan telefonun en ilginç yanı ise tasarımı. Telefonun ön yüzü tamamen dokunmatik.

BlackBerry markası için Hindistan'da lisans sahibi olan Optiemus Infracom, 2 Ağustos'ta yeni bir cihazı tanıtacağını doğruladı.

Etkinlik davetinde telefon ismi verilmedi ama muhtemelen Evolve X isimli telefon tanıtılacak.

Blackberry Evolve X'in tasarımı ise henüz hiçbir telefonda bulunmuyor. Devasa tasarıma 4000mAh'lık devasa bir batarya eşlik ediyor. Ekranında herhangi bir tuş bulunmayan telefonun arkasında çift kamera ve parmak izi sensörü de beklenen özelliklerden.

Evolve X'in sadece Hindistan'da ve muhtemelen Asya'daki diğer birkaç ülkede kullanılabileceği doğru olsa da, aynı akıllı telefon dünyanın geri kalanında farklı bir adla piyasaya sürülecek: BlackBerry Ghost Pro.