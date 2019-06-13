Bu Yaz Karne Hediyeleri Monster Notebook’tan

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte okul dönemi boyunca oynayamadıkları oyunlara kavuşma hayali kuran oyuncular Monster Notebook’un Karne İndirimi kampanyası ile birbirinden güçlü Monster oyun bilgisayarlarına avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatını yakalıyor
13.06.2019 – Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook okulların kapanmasıyla başlayan yaz tatilinde tüm öğrencileri sevindirecek bir indirim kampanyası başlattı. Haziran ayı boyunca devam edecek kampanya ile Monster’ın birbirinden yüksek performansa sahip dizüstü oyun bilgisayarı modelleri avantajlı fiyatlarla oyuncuların olacak.
Tatilde Oyunun Keyfi Monster’la Çıkar
Uzun bir okul dönemi boyunca uzak kaldığı oyunları yaz tatilinde oynama hayali kuran oyunseverler Monster’ın karne indirimlerine çok sevinecekler. Kampanya süresince Monster Abra A5 oyun bilgisayarı modellerine cazip fiyatlarla sahip olma şansını yakalayacak oyunseverler tatil boyunca istedikleri tüm oyunları diledikleri gibi oynamanın mutluluğunu yaşayacaklar.
Intel’in Coffee Lake ailesinden 9. nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler ile NVIDIA GTX 1050 ve GTX 1650 ekran kartı ile donatılmış olan Abra A5 oyun bilgisayarları, oyunculara en yeni oyunları yüksek grafik ayarlarında akıcı bir şekilde oynama imkânını veriyor. Yüksek performanslı DDR4 RAM modülleri ve çok yüksek okuma/yazma hızlarına ulaşabilen SSD depolama birimleriyle performansı üst düzeye taşıyan Abra A5 serisi sayesinde açılış ve yükleme süreleri çok kısalacak. Kullanıcılar bu sayede oyunların ve diğer yazılımların hızlı bir şekilde açılmasının ve yüklenmesinin keyfini çıkaracaklar.
Kampanya süresince:
Abra A5 V16.1 5.499TL yerine 4.999TL
Abra A5 V16.1.1 5.599TL yerine 5.099TL
Abra A5 V16.1.2 5.999TL yerine 5.499TL
Abra A5 V16.2 6.099TL yerine 5.599TL
Abra A5 V16.2.1 6.199TL yerine 5.699TL
Abra A5 V16.2.2 6599TL yerine 6.099TL’lik fiyatla kullanıcıların olacak.
Monster Notebook’un Karne İndirimi hakkında daha fazla bilgi almak ve kampanya kapsamındaki tüm oyun bilgisayarlarını görmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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