BulutGym Spor Salonu Üye Takip Yazılımı

BulutGym, bilgisayarınızdan, salonunuz içerisinde tabletlerden ve uzaktayken telefonunuzdan ulaşabildiğiniz spor salonu üye takip programıdır.

Spor Salonu Yazılımı Özellikleri

Ders ve Randevu Yazılımı

Ders programları oluşturarak, kontenjan dahilinde ve abonelikler göz önünde bulundurularak randevu alın.

Spor Salonu Ürün Satış Sistemi

VitaminShop – Kafenizden üyelerinize Peşin, Kartlı ya da BulutGYM KOŞ APP destekli Üye Borçlandırmalı olarak satış yapın.

Çalışma Programı Modülü

Merkezinizdeki aletler ile çalıştıracağı kas gruplarına egzersizler oluşturun. Bu egzersizlerle çalışma programları oluşturarak kişisel programlar yapın.

Abonelik Yönetimi

Üyeleriniz için tarih/kredi bazlı abonelikler oluşturun. Abonelik tanımlayarak ödemelerini yönetin. BulutGYM KOŞ APP ile üyeleriniz abonelik ve ödemlerine erişebilsin, kredi kartıyla abonelik satın alabilsin

Ölçümler ve Raporlar

Tanımlayacağınız kilo, bel, basen, vücut sıcaklığı gibi değerleri üyelere girerek gelişimi kontrol altında tutun ve raporlayın.

BulutGYM KOŞ Mobil Uygulamaları

Yönetiminiz bilgisayarınızla sınırlı kalmasın. Üyeleriniz kendilerine oluşturduğunuz mobil şifre ile giriş yaparak profil detaylarına, harcama ve ödemelerine, programlarına ve diğer detaylara bakabilirler. Ayrıca kredi kartı ile abonelik yenileme ve ödeme işlemleri de çok kolay.

Android için Koş App indirmek için tıklayın.

iPhone için Koş App indirmek için tıklayın.

Ve fazlası…

Eğitmenler, Raporlamalar, ders programları, yoklama, E-posta gönderimi gibi diğer detaylar için ayrıntılı açıklama sayfamıza göz atın.

Uygun fiyatlarla spor salonu yazılımı, BulutGYM‘e en iyi şartlarda bugün sahip olun.

Spor Salonu takip programı, Spor salonu üye Takip programı, Spor Salonu üye takip Yazılımı, Spor salonu üye takip sistemi, Spor salonu kayıt programı, Spor Salonu Yönetim Programı, Spor Salonu aidat Takip Programı gibi özelliklere sahip bu yazılımı şimdi ücretsiz deneyin.