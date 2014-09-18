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Bütün uydu alıcıları için Türksat 4a frekans ayarları

PetaBayt 18 Eylül 2014 Teknoloji 45 Yorum

Konuda bütün uydular için geçerli frekans ayarları vereceğiz. 

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Bu ayarlarla 18 Eylül'de geçerli olan Türksat 4a uydusu ile gelen bütün kanalları seyredebileceksiniz. Toplamda 600 kanal gelecek. Bunun içinde radyolar ve HD kanallarda mevcut.

Önce eski ayarlarınızı silin. Cihazınız yeni nesil Smart Tv ise fabrika ayarlarına alın. Daha sonra aşağıdaki ayaları yapın. Eğer bu şekilde olmuyorsa her kanalın frekansını tek tek eklemeniz gerekiyor.

Türksat Kanal Listesi

27-08-2014-Sifresiz TURKSAT KANAL LİSTESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİKEY

Frekans : 11844 MHz

Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Yukarıdaki olmazsa aşağıdakini deneyin. 

YATAY:

Frekans : 11747 MHz

Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

Geçerli olan uyduların marka listesi ise;

AKİWA

ARÇELİK

ATLANTA

AVERMEDIA

AZEN

BAFF

BEKO

BOTECH

CVS

DENON

DIGILINE

DREAMBOX

GIGABLUE

GOLD MASTER

HARMAN KARDON

JAMESON

KAMASONIC

KAWAI

KORAX

NETA

NOVACOM

PIRANHA

PREMIER

REDLINE

SANSUI

SEOUL

SILVERMAX

SKYBOX

SKYTECH

STARCOM

SUNNY

TRIDENT

TRIMAX

VESTEL

VU+

WOON

dreambox images

 

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45 Yorum

  1. faruk
    19 Eylül 2014 at 03:07

    Sansui free tv ye yüklemeyi beceremedim. Şu ana kadar bütün güncellemeleri kendim yapmıştım fakat şimdi frekamsları girip arama yaptığımda hiç bir sonuca ulaşamıyorum. Kansl iimleri bulunuyor fskat görüntü yok. Yardım lütfen.

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    • Nesrin
      19 Eylül 2014 at 20:22

      Bende Sansui kullanıyorym şindiye kadar hepsini kendim yaptım ama belirttiğiniz frekanslar bende çıkmıyor. Uydu ismi de hala Turk 1C. Değişmedi adları. Bulduğu bir kaç kanal var ama izlenilen kanallardan değil.

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  2. Hakan Y.
    20 Eylül 2014 at 01:06

    arkadaşlar sadece türksat 2a- 3a olanlar hiç kanal bulamazlar benim cvs 9100 beni çok uğraştırdı menüsünde manuel giriş yok yukarıdaki listeyi indirip tp ekle seçeneğinden tek tek eklemek gerekiyo cvs 9100 lerde bunun başka bi çözümü yok adminimiz bunu paylaşırsa sevinirim 🙂

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  3. Hakan Y.
    20 Eylül 2014 at 01:09

    ha bide yumatu korax larda da aynı problem var diye biliyorum fec ayarı yok menüde ve değerler girildiğinde cihaz sinyal kalitesi çok düşük olduğundan kanal bulmuyor tek tek girildiğinde çözülmüş olur inş. birinin işine yarar 🙂

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  4. seniz
    20 Eylül 2014 at 12:56

    Red line uydu cihazım var ve sadece show tv kanalı taramada çıkmıyor.pıd diye 2 tane ayar menüsü var bunlar dil içeren kodlar ama 2 inede hangi kodu yazmam gerektiğini bilmiyorum.hepsi diye şıkkı işaretlesemde , bu sefer sinyal yok yada kötü yazısı çıkıyor ve tarama yapmıyor.Nedeni başka ne olabilir?Yada hangi değerleri girmem gerekir?Uydu güncellemeden de arattığımda, Veri alınıyor bekleyiniz yazısı çıķıyor be yarama 1 saat oldu başlamıyor,bunun da nedeni ne olabilir?

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  5. ömer
    21 Eylül 2014 at 01:02

    Yav arkadaş bende jameson js 2004 var bu güncellemeyi nasıl yapacam yaw cildiracam

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  6. emre
    21 Eylül 2014 at 21:13

    S.a trimax uydu alıcısı kullanıyorum verdiginiz frekansları uyguluyorum fakat kanal bulamıyor edit diye bi yer var ordan mhzleri değiştirsigimde gelen kanallar yabancı kanallar hepsini denedim ama gelmedi önceden sıkıntıdan silip tekrar yüklüyodum şimdi olmuyor

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  7. ilhami
    24 Eylül 2014 at 01:06

    benim uyduda digiline akşamdan beri uğraşıyorum verilen kodları giriyorum kanal bulunamadı diyor çldıracam lütfen yardım edin

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  8. madir
    24 Eylül 2014 at 21:49

    arkadaşlar verilen frekansları girerken LNB frekansını da ayarlayın o zaman sıkıntınız çözülür diye tahmin ediyorum benim uydu alıcısın da 10600 MHz getirdim oldu

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  9. gafur
    17 Ekim 2014 at 08:58

    Baff minibax kullanıyorum fabrika ayarlarına döndüm turksat 4a yok bulamıyorum bilen varsa acil yardımmm…

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  10. demir
    02 Ağustos 2015 at 01:04

    dıgılıne 60040 uydu alıcısı var bende kanalları buldum ama kanalları istediğim sırayla sıralayamıyorum yardımcı olurmusunuz

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  11. samet
    02 Ağustos 2015 at 02:07

    Vestel freebox 15110 fta’da nasil 4a ayrlanicak yardimci olabilirmisiniz

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  12. yokyok
    22 Ağustos 2015 at 23:04

    Affedersiniz acaba bana anlatarmisiniz nasıl tek 1 kanal ekleye bilirim çunku tum kanallarin arasunda eurostar kanali bulamadim onun icin nasil onu yeniden ekleyebiliroz ?

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  13. Ayhan
    08 Eylül 2015 at 21:52

    Starcom nano gold 205 mini uydu alicisi var.Verdiginiz frekanslari giriyorum ancak fec degerlerinin yazilacagi alan ile Network of/on bolumu yok.Kanal aramalarinda kanal bulunamadi diyor. Frekanslari tek tek girdigimde ise sinyal cok dusuk gorunuyor. Yapabilecegim bir ayar var midir?

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  14. Ufuk mutlu
    13 Eylül 2015 at 10:19

    Dün Philips led tv aldim ama otomatik uydu aramada Türksat hiç bir şekilde çıkmıyor sadece hotbird görünüyo tam olarak ne yapmalıyım

    Cevapla
  15. Sevim
    22 Ocak 2016 at 21:25

    Korax uydu alıcım var Türksat 4a kuramıyorum

    Cevapla
  16. Hasan VATANSEVER
    22 Haziran 2016 at 11:44

    Vestel Tags kurulumunda kanallatın yerini neden değiştiremiyorum ?

    Cevapla
  17. erhan
    10 Temmuz 2016 at 22:22

    trt 1 hd için: 10 00 00 10 00 00 00 00

    trt 1 için: 10 00 00 00 00 00 00 00

    biss keyleri kullanılabilir televizyonunuz/uydu alıcınız destekiyorsa

    Cevapla
  18. Rs
    12 Eylül 2016 at 16:05

    Newline için bir uydu kurulumu yardımı istiyorum

    Cevapla
  19. Ali
    09 Ekim 2016 at 22:02

    Kanallarin avrupa kanallari var normal kanallar yok nasil yapacam

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    • PetaBayt
      09 Ekim 2016 at 22:29

      Farklı bir uydudan kanal almışsınız, otomatik seçeneği varsa oradan deneyin.

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      • PetaBayt
        09 Ekim 2016 at 22:56

        Yine olmazsa 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek Şebeke Taraması yapılması gerekiyor.Uydu adını Türksat 4a veya başka bir Türksat olarak eklemenize gerek yok. Şebeke taramasını yapın yeterli.

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  20. Şerif kaya
    10 Ekim 2016 at 16:11

    Bu frekansları giriyorum ama kanal eklenmiyor

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  21. Omer
    16 Ekim 2016 at 15:32

    Merhabalar oncelikle. Uydu alicimda hep turksat1c gorunuyor onu nasil degisecem 4a ya simdiden tesekkurler.

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  22. murat
    22 Ekim 2016 at 17:31

    11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı yazdım ama olmuyor uydu alıcı skytech bana yardımcı olurmusun PetaBayt

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  23. yusuf
    06 Kasım 2016 at 13:06

    ne yaptıysam gelmedi başka alanlarda değiştirmem gereken yerler var mı acaba birde video pıd audio pıd falan diyo onlari kaç girmem gerekiyo lütfen acil dönüs yapar misinz?

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  24. talha basal
    14 Aralık 2016 at 17:04

    Acil yardim vestel dijital uydu alıcı DVB 3600 FTA turksat 1c de verdiğiniz bilgileri yaziyorum ama kanal bulmuyor acil yardim

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  25. Furkan
    14 Aralık 2016 at 19:47

    Yeni atv yayin kurumuna ait olan A2 tvyi premier hdmi uyduya kanal ekledim uydumda olan liste sıfırlandı her kanal eklediğimde yeniden liste yapmak zorunda kalıyorum neden böyle

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  26. Fazıl
    27 Aralık 2016 at 11:57

    Merhaba.Star-x uyduda duzenlme yapamiyorum.Yardımcı olurmusunuz?!

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  27. Onur
    01 Ocak 2017 at 20:36

    Dıgıline marka cihaz görüntü gitti bugun iki üç kanal hariç sinyal yok yazıyor sinyal yoğunluğu%64 yazıyo sinysl kalitesi%5

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  28. iska
    14 Ocak 2017 at 23:24

    cihazim supermax turksat2a/3a/4a desdekliyor.ama kanal ekleyemiyorum. frekanla kanal nasil eklenilir? yardim edin lutfen :((

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  29. zeynep
    29 Ocak 2017 at 15:25

    !!!!ÇOK ACİL!!!
    digiline dg 7700 plus marka modelinde uydu alıcım var yanlışlıkla fabrika ayarlarına döndürdüm kurulumunu nasıl yapıcam bütün kanallar gitti.

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  30. ümit
    13 Şubat 2017 at 20:30

    skytech uydu fabrika ayarlarına döndü. tekrar nasıl ayar yapabilirim. apartmanda merkezi uydu var. acill plss :)))

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    • serdar
      25 Mart 2017 at 23:39

      murat kards bu siteseki uydu frekanslari bitti artik guncel frekanlar degil turksat 4 a yudusu nun yeni guncel yani sebeke firekansi 12380 v sembll 27500 due sen bu frekansi gir uydu aliviya bak butun kanallari otomatik olarak hemde hd kanalllar olmak uzere bulacak ve izliceksin.kardesim tamm mi saygilarimla

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  31. Bruce
    03 Mart 2017 at 20:42

    Alin uydu alıcısınin kutusunu werin uyducuya. Atin 10lira Wurdursun gitsin. Ne uğraşacaksiniz.sikintili isler

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  32. mustafa
    22 Mart 2017 at 19:29

    Moonstar DSR6500 mini receiver aldım fakat çoğu kanal şifreli gözüküyor ve açmıyor, yardım

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  33. Mami
    16 Temmuz 2017 at 11:15

    Teşekkürler Serdar bey sorunumu çözdünüz

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