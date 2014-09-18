Bütün uydu alıcıları için Türksat 4a frekans ayarları

Konuda bütün uydular için geçerli frekans ayarları vereceğiz.

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Bu ayarlarla 18 Eylül'de geçerli olan Türksat 4a uydusu ile gelen bütün kanalları seyredebileceksiniz. Toplamda 600 kanal gelecek. Bunun içinde radyolar ve HD kanallarda mevcut.

Önce eski ayarlarınızı silin. Cihazınız yeni nesil Smart Tv ise fabrika ayarlarına alın. Daha sonra aşağıdaki ayaları yapın. Eğer bu şekilde olmuyorsa her kanalın frekansını tek tek eklemeniz gerekiyor.

Türksat Kanal Listesi

27-08-2014-Sifresiz TURKSAT KANAL LİSTESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİKEY

Frekans : 11844 MHz

Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Yukarıdaki olmazsa aşağıdakini deneyin.

YATAY:

Frekans : 11747 MHz

Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

Geçerli olan uyduların marka listesi ise;

AKİWA

ARÇELİK

ATLANTA

AVERMEDIA

AZEN

BAFF

BEKO

BOTECH

CVS

DENON

DIGILINE

DREAMBOX

GIGABLUE

GOLD MASTER

HARMAN KARDON

JAMESON

KAMASONIC

KAWAI

KORAX

NETA

NOVACOM

PIRANHA

PREMIER

REDLINE

SANSUI

SEOUL

SILVERMAX

SKYBOX

SKYTECH

STARCOM

SUNNY

TRIDENT

TRIMAX

VESTEL

VU+

WOON