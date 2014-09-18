Bütün uydu alıcıları için Türksat 4a frekans ayarları

Konuda bütün uydular için geçerli frekans ayarları vereceğiz.
Bu ayarlarla 18 Eylül'de geçerli olan Türksat 4a uydusu ile gelen bütün kanalları seyredebileceksiniz. Toplamda 600 kanal gelecek. Bunun içinde radyolar ve HD kanallarda mevcut.
Önce eski ayarlarınızı silin. Cihazınız yeni nesil Smart Tv ise fabrika ayarlarına alın. Daha sonra aşağıdaki ayaları yapın. Eğer bu şekilde olmuyorsa her kanalın frekansını tek tek eklemeniz gerekiyor.
Türksat Kanal Listesi
27-08-2014-Sifresiz TURKSAT KANAL LİSTESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
DİKEY
Frekans : 11844 MHz
Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Yukarıdaki olmazsa aşağıdakini deneyin.
YATAY:
Frekans : 11747 MHz
Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
Geçerli olan uyduların marka listesi ise;
AKİWA
ARÇELİK
ATLANTA
AVERMEDIA
AZEN
BAFF
BEKO
BOTECH
CVS
DENON
DIGILINE
DREAMBOX
GIGABLUE
GOLD MASTER
HARMAN KARDON
JAMESON
KAMASONIC
KAWAI
KORAX
NETA
NOVACOM
PIRANHA
PREMIER
REDLINE
SANSUI
SEOUL
SILVERMAX
SKYBOX
SKYTECH
STARCOM
SUNNY
TRIDENT
TRIMAX
VESTEL
VU+
WOON
Sansui free tv ye yüklemeyi beceremedim. Şu ana kadar bütün güncellemeleri kendim yapmıştım fakat şimdi frekamsları girip arama yaptığımda hiç bir sonuca ulaşamıyorum. Kansl iimleri bulunuyor fskat görüntü yok. Yardım lütfen.
Bende Sansui kullanıyorym şindiye kadar hepsini kendim yaptım ama belirttiğiniz frekanslar bende çıkmıyor. Uydu ismi de hala Turk 1C. Değişmedi adları. Bulduğu bir kaç kanal var ama izlenilen kanallardan değil.
arkadaşlar sadece türksat 2a- 3a olanlar hiç kanal bulamazlar benim cvs 9100 beni çok uğraştırdı menüsünde manuel giriş yok yukarıdaki listeyi indirip tp ekle seçeneğinden tek tek eklemek gerekiyo cvs 9100 lerde bunun başka bi çözümü yok adminimiz bunu paylaşırsa sevinirim 🙂
ha bide yumatu korax larda da aynı problem var diye biliyorum fec ayarı yok menüde ve değerler girildiğinde cihaz sinyal kalitesi çok düşük olduğundan kanal bulmuyor tek tek girildiğinde çözülmüş olur inş. birinin işine yarar 🙂
Red line uydu cihazım var ve sadece show tv kanalı taramada çıkmıyor.pıd diye 2 tane ayar menüsü var bunlar dil içeren kodlar ama 2 inede hangi kodu yazmam gerektiğini bilmiyorum.hepsi diye şıkkı işaretlesemde , bu sefer sinyal yok yada kötü yazısı çıkıyor ve tarama yapmıyor.Nedeni başka ne olabilir?Yada hangi değerleri girmem gerekir?Uydu güncellemeden de arattığımda, Veri alınıyor bekleyiniz yazısı çıķıyor be yarama 1 saat oldu başlamıyor,bunun da nedeni ne olabilir?
Yav arkadaş bende jameson js 2004 var bu güncellemeyi nasıl yapacam yaw cildiracam
S.a trimax uydu alıcısı kullanıyorum verdiginiz frekansları uyguluyorum fakat kanal bulamıyor edit diye bi yer var ordan mhzleri değiştirsigimde gelen kanallar yabancı kanallar hepsini denedim ama gelmedi önceden sıkıntıdan silip tekrar yüklüyodum şimdi olmuyor
benim uyduda digiline akşamdan beri uğraşıyorum verilen kodları giriyorum kanal bulunamadı diyor çldıracam lütfen yardım edin
model yazın yardım eden cıkacaktır
arkadaşlar verilen frekansları girerken LNB frekansını da ayarlayın o zaman sıkıntınız çözülür diye tahmin ediyorum benim uydu alıcısın da 10600 MHz getirdim oldu
Baff minibax kullanıyorum fabrika ayarlarına döndüm turksat 4a yok bulamıyorum bilen varsa acil yardımmm…
dıgılıne 60040 uydu alıcısı var bende kanalları buldum ama kanalları istediğim sırayla sıralayamıyorum yardımcı olurmusunuz
Bu ürün bizde olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Uydu forumlarında kanal listeleri dağıtıyorlar. Otomatik yükleniyor kanallar. Buradan bakabilir veya üye olabilirsiniz. http://www.supersatforum.com/tags/digiline.html
Vestel freebox 15110 fta’da nasil 4a ayrlanicak yardimci olabilirmisiniz
Yukarıdaki frekansları denediniz mi?
Affedersiniz acaba bana anlatarmisiniz nasıl tek 1 kanal ekleye bilirim çunku tum kanallarin arasunda eurostar kanali bulamadim onun icin nasil onu yeniden ekleyebiliroz ?
Tek tek modele göre değişiyor. Yukarıdaki frekansları ekleyerek hepsini tekrar taratın.
Starcom nano gold 205 mini uydu alicisi var.Verdiginiz frekanslari giriyorum ancak fec degerlerinin yazilacagi alan ile Network of/on bolumu yok.Kanal aramalarinda kanal bulunamadi diyor. Frekanslari tek tek girdigimde ise sinyal cok dusuk gorunuyor. Yapabilecegim bir ayar var midir?
Otomatik arama yaptığınızda da mı kanal çıkmıyor?
Dün Philips led tv aldim ama otomatik uydu aramada Türksat hiç bir şekilde çıkmıyor sadece hotbird görünüyo tam olarak ne yapmalıyım
Korax uydu alıcım var Türksat 4a kuramıyorum
Vestel Tags kurulumunda kanallatın yerini neden değiştiremiyorum ?
trt 1 hd için: 10 00 00 10 00 00 00 00
trt 1 için: 10 00 00 00 00 00 00 00
biss keyleri kullanılabilir televizyonunuz/uydu alıcınız destekiyorsa
Newline için bir uydu kurulumu yardımı istiyorum
Kanallarin avrupa kanallari var normal kanallar yok nasil yapacam
Farklı bir uydudan kanal almışsınız, otomatik seçeneği varsa oradan deneyin.
Yine olmazsa 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek Şebeke Taraması yapılması gerekiyor.Uydu adını Türksat 4a veya başka bir Türksat olarak eklemenize gerek yok. Şebeke taramasını yapın yeterli.
Bu frekansları giriyorum ama kanal eklenmiyor
Merhabalar oncelikle. Uydu alicimda hep turksat1c gorunuyor onu nasil degisecem 4a ya simdiden tesekkurler.
Uydunun ismi önemli değil, eski uydularda öyle olabiliyor. Siz verilen frekansları girin yeterli.
11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı yazdım ama olmuyor uydu alıcı skytech bana yardımcı olurmusun PetaBayt
Cihazdaki eski TP bilgilerini silin tekrar deneyin.
ne yaptıysam gelmedi başka alanlarda değiştirmem gereken yerler var mı acaba birde video pıd audio pıd falan diyo onlari kaç girmem gerekiyo lütfen acil dönüs yapar misinz?
Acil yardim vestel dijital uydu alıcı DVB 3600 FTA turksat 1c de verdiğiniz bilgileri yaziyorum ama kanal bulmuyor acil yardim
Yeni atv yayin kurumuna ait olan A2 tvyi premier hdmi uyduya kanal ekledim uydumda olan liste sıfırlandı her kanal eklediğimde yeniden liste yapmak zorunda kalıyorum neden böyle
Merhaba.Star-x uyduda duzenlme yapamiyorum.Yardımcı olurmusunuz?!
Dıgıline marka cihaz görüntü gitti bugun iki üç kanal hariç sinyal yok yazıyor sinyal yoğunluğu%64 yazıyo sinysl kalitesi%5
cihazim supermax turksat2a/3a/4a desdekliyor.ama kanal ekleyemiyorum. frekanla kanal nasil eklenilir? yardim edin lutfen :((
!!!!ÇOK ACİL!!!
digiline dg 7700 plus marka modelinde uydu alıcım var yanlışlıkla fabrika ayarlarına döndürdüm kurulumunu nasıl yapıcam bütün kanallar gitti.
En acili otomatik kanal arama yapmanızdır.
skytech uydu fabrika ayarlarına döndü. tekrar nasıl ayar yapabilirim. apartmanda merkezi uydu var. acill plss :)))
murat kards bu siteseki uydu frekanslari bitti artik guncel frekanlar degil turksat 4 a yudusu nun yeni guncel yani sebeke firekansi 12380 v sembll 27500 due sen bu frekansi gir uydu aliviya bak butun kanallari otomatik olarak hemde hd kanalllar olmak uzere bulacak ve izliceksin.kardesim tamm mi saygilarimla
Alin uydu alıcısınin kutusunu werin uyducuya. Atin 10lira Wurdursun gitsin. Ne uğraşacaksiniz.sikintili isler
Moonstar DSR6500 mini receiver aldım fakat çoğu kanal şifreli gözüküyor ve açmıyor, yardım
Teşekkürler Serdar bey sorunumu çözdünüz