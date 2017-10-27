Çalışanlar en iyi işverenleri tercih ediyor. Dünyanın En İyi İşverenleri belirlendi

Great Place to Work Enstitüsü, dünyanın en iyi işverenlerini belirledi. Bu yıl yedincisi düzenlenen araştırmanın birincisi Salesforce oldu. 6 bin 600 firmanın katılım sağladığı ve 10 milyonun üzerinde çalışanın temsil edildiği araştırmanın ikincisi Adecco olurken, üçüncü sıraya SAS Institute yerleşti.

56 ülkede ölçek ve sektör bağımsız şirketlere mükemmel iş yeri inşa etmeleri ve geliştirmeleri konusunda destek veren Great Place to Work Enstitüsü, bu yıl yedinci kez düzenlenen Dünyanın En İyi İşverenleri listesini açıkladı. Listede; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi kavramları başarılı bir şekilde kurum kültürlerine dahil etmeyi başaran 25 şirket yer aldı. Araştırmada, Dünyanın En İyi İşveren şirketlerinde samimiyetin, insani ilişkilerin ve İK yaklaşımlarının daha iyi olduğu ortaya çıkarken, çalışanların şirketlerinden gurur duydukları belirtiliyor.

Dünyanın en iyi işvereni: Salesforce

Bilgi teknolojileri sektöründe hizmet veren Salesforce, kurum kültürüne verdiği önemi Dünyanın En İyi İşverenleri listesine birinci sıradan girerek gösterdi. 2016 yılında Dünyanın En İyi İşverenleri listesine yedinci sıradan giriş yapan Adecco, kurum kültüründe aldığı mesafe ile bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Listenin üçüncü sırasının sahibi ise SAS Institute oldu.

Bu iş yerleri yetenekli çalışanları çekiyor

Her yıl gerçekleştirilen Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde, kurum kültürü çalışmaları ile öne çıkan 25 şirket yer aldı. Herkes için mükemmel bir iş yeri oluşturan şirketler, çalışanlarına karşı hayata geçirdikleri samimiyet, hakkaniyet, ayrım gözetmemek gibi uygulamalarıyla sektörlerinde örnek teşkil ediyor. Şirketler, kurum kültürü stratejileri ile çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarırken, kurumun bir parçası olarak hissetmelerini de sağlıyor. Yüksek güven temelinde herkes için mükemmel bir iş yeri oluşturmayı başaran kurum çalışanları, iş yerleriyle gurur duyuyor.

Çalışanlar daha mutlu, şirketler daha kazançlı

En iyi işveren şirketlerin dünyayı çalışanlar ve kurumlar için daha iyi bir iş yeri yapmaya çalıştıklarını belirten Great Place to Work Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Kurum kültürü gelişimi ile herkes için mükemmel bir iş yeri oluşturan şirketler, çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarıyor. Çalışanların kendilerini şirketin bir parçası olarak hissetmelerini sağlayan işletmeler, rekabette rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma geliyor. İnsani ilişkilerin pozitif yönde geliştiği, işbirliğinin arttığı ve kendilerini çalıştıkları şirketlerde güven içinde hisseden çalışanlar, kurumlarının ekonomik performansını yükseltiyor. Herkes için mükemmel bir iş yeri yaratabilmiş şirketlerde, yeni yeteneklerin ortaya çıkması ve çalışanların bu kurumlarda çalışmak istemesi tesadüf değil.” dedi.

Dünyanın En İyi İşverenleri listesi:

1. Salesforce

2. Adecco

3. SAS Institute

4. Mars

5. Natura

6. Abbvie

7. Belcorp

8. DHL

9. Hilton

10. Stryker

11. Diageo

12. Accor Hotels

13. Cadence Design Systems

14. Autodesk

15. W.L. Gore&Associates

16. Hyatt

17. EY

18. American Express

19. Cisco

20. Adobe

21. Falabella

22. Hilti

23. Admiral Group plc

24. H&M

25. SAP