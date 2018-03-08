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Call Of Duty: Black Ops 4 Ekimde Geliyor

DoÄŸukan 08 Mart 2018 Haberler, Oyun DÃ¼nyasÄ± Yorum YazÄ±n

Call Of Duty hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok bekletmeden 12 Ekimde bizlerle olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Kendi Twitter hesabÄ±ndada bunun haberini yapan Call Of Duty bilgileri doÄŸruladÄ± ve piyasaya sunulmasÄ± iÃ§in tuÅŸa bastÄ±.

Åžu ana kadar toplana bilinen bilgiler sadece bu kadarlÄ±k Activision oyun Ã¼nvanÄ±nÄ±n “oyunu deÄŸiÅŸtiren bir deneyimi temsil edeceÄŸi sÃ¶yleniyor” Åžirket oyun hakkÄ±nda sadece video paylaÅŸtÄ±. AsÄ±l heyecan 17 MayÄ±sta canlÄ± yayÄ±na giren bir etkinlik sÄ±rasÄ±nda oyunun tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â Black OpsÂ 4Â , Ekim ayÄ±nda piyasaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye gelecek.

Son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r ortalÄ±kta bir beyzbol ÅŸapkasÄ± sayesinde James Harden Call Of Duty: Black Ops 4’Ã¼n logosu bulunduÄŸu bir ÅŸapka giydi ve gÃ¼ndeme dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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