Call Of Duty: Black Ops 4 Ekimde Geliyor

Call Of Duty hayranlarını çok bekletmeden 12 Ekimde bizlerle olacağını duyurdu.

Kendi Twitter hesabındada bunun haberini yapan Call Of Duty bilgileri doğruladı ve piyasaya sunulması için tuşa bastı.

Şu ana kadar toplana bilinen bilgiler sadece bu kadarlık Activision oyun ünvanının “oyunu değiştiren bir deneyimi temsil edeceği söyleniyor” Şirket oyun hakkında sadece video paylaştı. Asıl heyecan 17 Mayısta canlı yayına giren bir etkinlik sırasında oyunun tanıtımını yapmayı düşünüyor. Black Ops 4 , Ekim ayında piyasaya çıktığında PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye gelecek.

Forget what you know.

Call of Duty® #BlackOps4

Community Reveal Event: May 17, 2018

Global Launch: October 12, 2018 pic.twitter.com/C4lMdo0A7c

— Call of Duty (@CallofDuty) March 8, 2018