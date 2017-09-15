Ana Sayfa / Oyun Dünyası / Call of Duty: WWII PC beta’sı 29 Eylül’de piyasaya çıkıyor

Call of Duty: WWII PC beta’sı 29 Eylül’de piyasaya çıkıyor

Serdar Erem 15 Eylül 2017 Oyun Dünyası Yorum Yazın

Activison, İkinci Dünya Savaşı'nı tekrardan keşfetmek isteyenler için geçmişe dönüyor. Bu sayede Call of Duty popülaritesini yeniden arttırmanın peşinde. PC tabanlı beta sürümünü 29 Eylül tarihinde piyasaya sürecek. Call of Duty sevenler oyun piyasaya çıkmadan tadına bakabilecekler.

Sponsorlu Bağlantılar...

2 Ekim'e kadar sürecek beta indirmeleri için ön satın alma şartı konulmayacak. Beta indirimleri ayrıca Steam üzerinden gerçekleşecek. Gitmek için sayfa sonunu takip edin.

Açık beta olan bu sürüm stres testini ve oyun çekirdeğinin de testini gerçekleştirecek.

Beta sürüm arada sorunlar çıkaracaktır fakat stüdyonun geri bildirim alması için de iyi bir seçenek.  Oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games iyi bir karar almış gibi gözüküyor.

İkinci Dünya Savaşı sürümü Call of Duty'da yer almak istiyorsanız, sahip olmanız gereken minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya üstü
  • CPU: Intel® Core ™ i3 3225 veya eşdeğeri
  • RAM: 8 GB RAM
  • HDD: 25 GB boş alan
  • Video: NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2GB / AMD Radeon ™ HD 7850 @ 2GB veya daha iyi ekran kartı
  • DirectX: Sürüm 11.0 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri
  • Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı
  • Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Hikaye tanıtımı

Multiplayer tanıtımı

Oyunu ön siparişle 209 liraya satın alabiliyorsunuz. 3 Kasım çıkacak oyunu dijital lüks paket ile almak isterseniz 349 TL ödemeniz gerekiyor.

Betaya kayıt olmak için bu bağlantıyı takip edin. Unutmayın kayıtlar 29 Eylül tarihinde başlayacak.

Etiketler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkında Serdar Erem

Internet ile eğlenceli dakikalar geçirebilen birisiyim ve profesyonel olarak futbolla ilgileniyorum. Teknoloji adına her yenilik merakımı çekmektedir.
Güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları.
Petabayt © 2017 Tüm hakları saklıdır