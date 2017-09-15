Call of Duty: WWII PC beta’sı 29 Eylül’de piyasaya çıkıyor

Activison, İkinci Dünya Savaşı'nı tekrardan keşfetmek isteyenler için geçmişe dönüyor. Bu sayede Call of Duty popülaritesini yeniden arttırmanın peşinde. PC tabanlı beta sürümünü 29 Eylül tarihinde piyasaya sürecek. Call of Duty sevenler oyun piyasaya çıkmadan tadına bakabilecekler.

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2 Ekim'e kadar sürecek beta indirmeleri için ön satın alma şartı konulmayacak. Beta indirimleri ayrıca Steam üzerinden gerçekleşecek. Gitmek için sayfa sonunu takip edin.

Açık beta olan bu sürüm stres testini ve oyun çekirdeğinin de testini gerçekleştirecek.

Beta sürüm arada sorunlar çıkaracaktır fakat stüdyonun geri bildirim alması için de iyi bir seçenek. Oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games iyi bir karar almış gibi gözüküyor.

İkinci Dünya Savaşı sürümü Call of Duty'da yer almak istiyorsanız, sahip olmanız gereken minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya üstü

CPU: Intel® Core ™ i3 3225 veya eşdeğeri

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB boş alan

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2GB / AMD Radeon ™ HD 7850 @ 2GB veya daha iyi ekran kartı

DirectX: Sürüm 11.0 uyumlu ekran kartı veya eşdeğeri

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Hikaye tanıtımı

Multiplayer tanıtımı

Oyunu ön siparişle 209 liraya satın alabiliyorsunuz. 3 Kasım çıkacak oyunu dijital lüks paket ile almak isterseniz 349 TL ödemeniz gerekiyor.

Betaya kayıt olmak için bu bağlantıyı takip edin. Unutmayın kayıtlar 29 Eylül tarihinde başlayacak.