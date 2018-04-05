Canon, Yeni EMEA Başkanı ve CEO’sunu Atadı

Yeni bölgesel liderlik; stratejik dönüşümün sürekliliğini, ana işin güçlendirilmesini ve yeni büyüme alanlarına genişlemeyi hedefleyecek.

Londra, Birleşik Krallık, 5 Nisan 2018 – Görüntüleme teknolojileri ve hizmetleri alanında küresel çapta bir sağlayıcı olan Canon EMEA, yaptığı açıklamada Canon Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin yeni başkanı ve CEO olarak Yuichi Ishizuka’yı atadığını duyurdu.

Canon EMEA’nın CEO’su ve Canon Inc.’nin kıdemli yöneticisi görevlerini altı yıl üstlendikten sonra emekli olan Rokus van Iperen, Océ NV’deki seçkin kariyerinin ardından 2012 yılında Canon Europe’un Başkan ve CEO’su olarak atanmıştı. Başlangıçta Océ’nin Canon bünyesine sorunsuz bir şekilde entegre edilmesinin sağlanmasıyla görevlendirilen Iperen, şirketin dijitalleşme stratejisini hayata geçirmek için diğer pek çok önemli şirket satın alma girişimine başarılı bir şekilde başkanlık etti. Ayrıca çözüm odaklı bir portföy oluşturulmasını sağlamış ve ağ görsel çözümleri (NVS) gibi büyüme potansiyeli yüksek alanlarda yeni işler yapmanın zeminini de hazırlamıştır.

Bu görevi öncesinde Canon USA’nın Başkan ve COO’luğunu üstlenen Yuichi Ishizuka, Canon EMEA Başkanı ve CEO’su görevine 1 Nisan 2018 itibarıyla başladı. Ishizuka, 120 ülkede operasyonları olan, yaklaşık 18.000 çalışanı istihdam eden ve Canon’un yıllık küresel gelirinin dörtte birini karşılayan bir organizasyonun liderliğini devralmış oldu.

Canon Inc.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürütmekte olan Yuichi Ishizuka, yeni görevine, Canon’un mevcut ana işini destekleyip büyütürken aynı zamanda NVS, endüstriyel ekipman ve ticari baskı gibi yeni alanlarda markanın görüntüleme uzmanlığına yatırım yapma sorumluluklarıyla başlayacak. Canon’un Kuzey, Orta ve Güney Amerika’nın yanı sıra Japonya’daki iş portföylerinde kıdemli pozisyonlar üstlenen Ishizuka, beraberinde diğer bölgelerin kendine kazandırdığı engin bir uzmanlığı ve uluslararası deneyimi getirmektedir. Yeni görevi kendisine Avrupa bölgesinde verilmiş ilk görev olma özelliği taşımaktadır.

Yuichi Ishizuka yeni görevi ile ilgili şunları söyledi: “Canon, geçtiğimiz yıl operasyonlarının 60’ıncı yıl dönümünü kutladığı EMEA bölgesinde, milyonlarca müşterisiyle tüketici ve ticari görüntüleme alanlarında tartışmasız bir liderdir. Şirketimiz açısından oldukça dinamik ve heyecan verici bir dönemden geçtiğimiz bir zamanda, yeni inovasyon ve büyüme aşamasına ilerleyen bu ekibe liderlik etmekten onur duyuyorum.

Canon Europe Hakkında

Canon Europe, küresel görüntüleme teknolojileri ve hizmetleri sağlayıcısı ve dünyanın en ünlü ve en sevilen markalarından biri olan Canon Inc.’nin EMEA koludur. Yaklaşık 120 ülkede operasyonları bulunan Canon Europe, bölgede yaklaşık 19.000 çalışanı istihdam etmekte ve Canon’un yıllık küresel gelirinin yaklaşık üçte birini sağlamaktadır.

1937 yılında kurulan Canon, son 80 yıldır görüntüleme alanında lider bir isim olmuştur ve insanların görüntüleme yoluyla sürekli olarak yeniden hayal etmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Fotoğraf makinelerinden ticari yazıcılara, iş danışmanlığından sağlık hizmetleri teknolojilerine kadar Canon, görüntüleme yenilikleri aracılığıyla yaşamları ve işleri zenginleştirmektedir.

Canon olarak görüntüleme teknolojisi ve hizmetlerinin olumlu gücünü artırıyoruz. İnsanlarımız ve ürünlerimiz yoluyla toplumsal ve çevresel faydalar sunarak, ortak fayda için birlikte çalışmak anlamına gelen Kyoseifelsefemize dönük bağlılığımızı güçlü bir şekilde sergiliyoruz.