Canon’un yeni, geniş formatlı CAD yazıcıları geliyor

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon Europe, geniş formatlı inkjet yazıcı serisi imagePROGRAF TX-2000 (24 inç), TX-3000 (36 inç) ve TX 4000 (44 inç), müthiş baskı kaliteleri, verimlilikleri ve kullanım kolaylıkları ile üst sınıf CAD inkjet ve LED grafik çizici başlangıç pazarının liderliğine yükseliyor.

Sunduğu güvenlik, düşük çalıştırma maliyetleri, hızlı tarama özelliği ve LUCIA TD pigment mürekkebinin de kullanıldığı MFP çözümleri yer alan imagePROGRAF TX-3000 ve TX-4000, yüksek kalite renkli baskı arayışında olan profesyoneller için tasarlandı. Pigment mürekkep sistemi, yazıcı kafası ve mekanik platform dahil tüm ana teknolojilerde yapılan güncellemelerle birlikte yeni imagePROGRAF TX serisi yazıcılar, rekabetçi hızlarla yüksek verim ve sürdürülebilirlik sunuyor.

Değişen hava koşullarına yüksek direnç

Yeni geliştirilen “LUCIA TD mürekkebi”nin ince çizgiler, net metinler ve canlı renkler üretmesi sayesinde imagePROGRAF TX serisi, yüksek hassasiyette CAD çizimler ve posterlerin baskısını almak için de ideal çözüm oluyor. Su temasına ve kötü hava koşullarına karşı gösterdiği yüksek direnç ile açık alanda poster, bina cephesi giydirme ve mühendislik sahasında kullanım sunuyor. Düz kağıt üzerinde dahi üstün renk üretimi ve mürekkep kalitesiyle, gerek kaplamalı gerek kaplamasız kağıtlarda poster kalitesinde baskı yapabiliyor.

“Baskı dünyası değişmeye devam ediyor ve Canon, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayarak sektöre öncülük ediyor” diyen LFP Ürün Yönetim Müdürü Hiroaki Shirakawa, “Eskiden CAD çizimler, LED grafik çiziciler kullanılarak baskı merkezlerinde yazdırılıyordu. Bugün ise pek çok ofis veya inşaat tesisi kendi inkjet yazıcılarını kullanarak baskı almak istiyor. Bu talebe bir yanıt oluşturmak için giriş seviyesi LED grafik çizicilerin yerini almaya uygun, yüksek performanslı bir inkjet yazıcı geliştirdik” diyerek performans ipuçları veriyor.

Oyunu değiştiren verimlilik

36 inç yazıcı da dahil imagePROGRAF TX serisindeki tüm modeller iki rulo ile genişletilebiliyor. Opsiyonel çift rulo sistemi, aynı türden iki rulodan yüksek hacimli baskı alınmasını ve medya türleri arasında kolayca geçiş yapılmasını sağlıyor. Alt ünitesi sayesinde 170 mm. çapa kadar ruloları alabilecek şekilde tasarlanan yazıcılar, kesintisiz çıktı alma ve baskıları ruloya geri sarma avantajlarını da sunuyor.

Kullanılmadığı zaman kolayca katlanarak alan kazandıran yazıcıların arasında 36 inç Colortrac tarayıcı donanımlı bir MFP çözümü de yer alıyor. Tarayıcı donanımında büyük 15,6 inç dokunmatik ekran paneli, modern yapı, entegre tasarım ve özelleştirilebilir menüler ve tuş takımıyla SmartWorks MFP sürüm 5 teknolojisi bulunuyor.

Yeni kopyalama ve arşivleme modu verimliliği artırıyor ve yazıcıyı tüm baskı ortamlarında ofis iş akışlarını destekleyen bir cihaz haline getiriyor. Rahat rulo yükleme kapasitesi ve USB flaş sürücülerinden direkt baskı alma özelliği kullanım kolaylığını optimum düzeye çıkarıyor.

Güçlü ve güvenli baskı

Güçlü bir L-COA PRO yüksek hızlı işlemciyle elektrik CAD çizimleri gibi karmaşık çizim yapısına sahip olan veri bakımından yüklü HP-GL/2 dosyalar bile hızla işlemden geçirilebiliyor. Ayrıca cihaza sızmayı ve zorla girmeyi engelleyen SNMPv3 ve IPSec desteği gibi önlemlerle birlikte, yeni eklenen disk şifreleme, protokol kilitleme ve güvenli veri iletimi özellikleri imagePROGRAF TX serisi cihazları pazardaki en dayanıklı cihazlar arasına yerleştiriyor.

Yeni imagePROGRAF TX serisi ve MFP seçenekleri Aralık 2017’nin ilk günlerinden itibaren EMEA (Ortadoğu, Avrupa, Afrika) ülkelerinde satışa sunulacak.