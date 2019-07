Casper Excalibur G770 Ön Siparişte

Excalibur G770 Ön Siparişte!

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, oyuncuların vazgeçilmezi Excalibur serisindeki ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor. RGB klavyeye sahip en yeni modeli Excalibur G770; sahip olduğu efsane gücü, tasarımı ve ulaşılabilir fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Turing mimarisine sahip GTX1650, yenilenmiş 3GB altyapıya sahip GTX1050 ekran kartları ve 9.nesil Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemci seçenekleri ile oyunculara dilediğini seçme ve ihtiyacı olan sistemi oluşturma imkanı sunuyor. Sadece 5.5mm inceliğe sahip olan ince çerçevesi olan Excalibur G770 ile daha çok detay artık gözlerinizin önünde.

Oyunseverlere maksimum performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur, ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Sahip olduğu üstün performans ve eşsiz tasarımının yanı sıra kullanıcıya bilgisayarı üzerinde tam hakimiyet sunan Excalibur G770, fiyat/performans tutkunlarının tam aradığı bilgisayar olmaya aday.

Casper Konfigüratör ile Kendi G770’ini Yarat

Oyunseverlere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan Excalibur G770, bilgisayarın donanımsal özellikleri üzerindeki kullanıcı beklentilerini rakiplerinden çok farklı bir noktaya taşıyor. Casper Konfigüratör ile Excalibur G770, çeşitli ekran kartı ve işlemci seçenekleri ile birbirinden farklı performans seçeneklerini bir arada bulunduruyor. Üründe 6 çekirdekli Intel Core i7-9750H ve 4 çekirdekli Intel Core i5-9300H işlemcisi ile NVIDIA GeForce GTX1650 4GB GDDR5 ve GTX1050 3GB GDDR5 ekran kartı seçenekleri bir arada. Oyunseverler www.casper.com.tr sayfası üzerinden ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri konfigürasyonu oluşturup sipariş verebilecek.

Efsane Ekran Kartı, Efsane İşlemci

Excalibur G770, pascal mimarisine sahip GTX1050’nin yüksek performansı ile oyuncuları vazgeçilmez heyecana davet ediyor. NVIDIA’nın Turing mimarisine sahip GTX1650 ekran kartı önceki nesillere göre yüzde 30 daha yüksek performans sağlıyor. Oyuncuların ihtiyaçlarına kesintisiz cevap veren GTX1650 ekran kartı ile oyundan maksimum keyif almak ve sonunda hep kazanan olmak artık mümkün.

Excalibur G770, oyun bilgisayarlarının olmazsa olmazı RGB klavyeden vazgeçmiyor. Saatler boyunca heyecanını kaybetmeden oyun keyfi yaşatmak için her konfigürasyonda RGB klavye bulunuyor. Binlerce renk arasından moduna en uygun olanı seçebilme şansına sahip oyuncu, oyundan aldığı keyfi maksimum noktaya çıkartıyor.

Trendleri Kucaklayan Şık Tasarım

Üstün performans ve şık tasarımı bir arada sunan Excalibur serisi, yeni bilgisayarı G770 ile global anlamda tasarım trendlerini yakından takibini sürdürüyor. Oyun bilgisayarları arasında en çok tercih edilen 15.6’’ ekran boyutuna sahip bilgisayar, şık tasarımı ve hafifliği birlikte sunuyor. Oyuncuların her an ve her yerde oyun oynaması için geliştirilen Excalibur G770, sadece 5.5mm inceliğe sahip çerçevesi ile rakiplerinden farklılaşıyor ve muazzam geniş açı sağlıyor. Tasarım anlamındaki iddiasını özel alaşımlı alüminyum ile güçlendiren G770 sadece 2kg ağırlığında. Yansıtmasız Anti-Glare teknolojisine sahip ekranı ile kullanıcıyı gölgelerden ve yansımalardan koruyor ve saniyelik dikkat dağınıklığına dahi izin vermiyor.

Ürün sayfasını ziyaret edin