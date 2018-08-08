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casper via a3 plus

Casper VIA A3 Plus Satışa Sunuldu

Bahadır 12 saat önce Haberler Yorum

Casper’ın Helio P60 işlemcili yeni akıllı telefonu VIA A3 Plus n11.com’da satışa açıldı. 6 GB RAM kapasitesi ve 6.2 inç boyutlu IPS Incell teknolojili çentikli ekranıyla dikkat çeken VIA A3 Plus, n11.com’da 2.639 TL’den satışta.

Casper’ın gücünü MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Helio P60’dan alan yeni akıllı telefonu Casper VIA A3 Plus, n11.com’da satışa açıldı. 6 GB RAM kapasitesiyle ses getiren cihaz, 64 GB hafıza ve MicroSD kart desteğinin yanı sıra 1080 x 2246 çözünürlük sunan 19:9 görüntü oranına sahip 6.2 inç boyutlu IPS Incell teknolojili çentikli ekranıyla da dikkat çekiyor. VIA A3 Plus, n11.com’da 2.639 TL’den satışa sunuluyor.

Android 8.1 ile açılan VIA A3 Plus, 16 Megapiksel ve 5 Megapiksel olmak üzere 2 arka kamera ile geliyor.

casper via a3 plus

Cihazın ön tarafında ise 16 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve IR kamera yer alıyor. Kızılötesi kamera desteği, her ortamda yüz tanıma desteği sunuyor. 3000 mAh batarya taşıyan VIA A3 Plus, n11.com’da 2.639 TL’den satışa sunuluyor.

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Yorum

  1. Mustafa Orhan Kırmızıgöl
    08 Ağustos 2018 at 11:25

    Mediatek işlemci telefonların 1000 liradan fazla bir fiyata satışı yasaklanmalı. Bu nedir ya yazık günah.

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