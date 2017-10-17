Casper’dan 20 MP Ön Kameralı Telefon: VIA P2

Casper VIA P2’nin 20 Megapiksel ön kamerası ile kendini göster. Türkiye’nin ön kamerası 20 Megapiksel olan akıllı telefonu Casper VIA P2 satışa sunuldu. f2.0 diyaframlı 20 Megapiksel çözünürlüklü ön kamerası bulunan P2, 4 hücre teknolojisi ile ışığı 4 kat daha fazla yakalıyor ve karanlıkta çekilen fotoğraflar çok daha aydınlık çıkıyor. Yeni model 4000 mAh pil, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, parmak izi okuyucu ve 4000 mAh pil gibi özelliklere sahip.

Casper, VIA akıllı cep telefonu ailesine, yeni bir model daha ekledi: 20 Megapiksel ön kameralı VIA P2. Ön yüzünde bulunan kamera, f2.0 diyaframı ve 4 hücre teknolojisi ile karanlık ortamlarda bile yüksek çözünürlüklü aydınlık fotoğraflar çekebiliyor. 13 Megapiksel ve yine f2.0 diyaframlı ana kamerası bulunan cep telefonunda; 4000 mAh pil, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve arka yüzde parmak izi okuyucu gibi özellikler yer alıyor.

20 Megapiksel selfie kamerası

Casper VIA P2’nin ön kamerası f2.0 diyaframa sahip ve 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu sayede az ışıklı ortamlarda bile muhteşem selfie’ler çekmeyi sağlayan bu ön kamera 4 hücre teknoloji yardımı ile 4 kat daha fazla ışık yakalayabiliyor. 20 Megapiksel gibi rekor bir çözünürlüğe sahip kamerası bulunan akıllı telefon, selfie tutkunlarına daha önce hiç yaşamadıkları kesinliği, berraklığı ve kusursuzluğu sunuyor.

Ayrıca telefonda yer alan 13 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera da yine f2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede ana kamera da yüksek çözünürlüklü ve aydınlık fotoğraflar çekebiliyor.

4000 mAh pil

Casper VIA P2 aynı zamanda 4000 mAh bütünleşik bir pile sahip. Akıllı telefon bu pil ile bir günü çok rahat geçirmeye olanak sağlıyor. Ürünün 240 saat bekleme süresi bulunuyor. Casper VIA P2, yaklaşık 32.5 saat konuşma, 72 saat müzik dinleme ve 7 saat 720P’de video izleme olanağı sağlıyor.

Parmak izi okuyucusu da var

Telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği ise arka yüzeyinde bulunan ve ek güvenlik imkanı sunan parmak izi okuyucusu. Bu parmak izi okuyucu sayesinde telefon saniyenin beşte biri hızında açılırken, anında mükemmel selfieler çekmeye de imkan sağlıyor.

Güçlü donanım

Telefonda 3 GB Ram bulunuyor ve bu sayede aynı anda onlarca uygulama rahat bir şekilde kullanılabiliyor. 32 GB hafızası ile yüksek depolama imkanı sunuyor. 5.3 inç ekranlı telefon 8 mm inceliği ve şık metal tasarım harika bir dokunma ve rahat bir tutuş hissi sağlıyor.

Dual penceresi ile aynı anda farklı uygulamaları açmaya olanak sağlayan VIA P2, Casper’a özel en güncel Android Nougat yazılımıyla tüketici ile buluşuyor.

Casper VIA P2 Teknik Özellikleri

İşlemci : MT6753 8 Çekirdek 1.3Ghz

İşletim Sistemi : Android 7.0 Nougat

Ekran : 5,3 HD IPS ”

RAM : 3 GB

Depolama : 32 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera : 13 MP f2.0 diyaframlı LED flaşlı arka kamera, 20 MP f2.0 diyaframlı ve flaş

destekli ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 150.5*74.4*8.0 mm, ~163 gr

Pil : 4000 mAh

Renk : Siyah, Altın

Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n, Micro USB (OTG Destekleniyor)

Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Ekran koruma

jelatini, OTG kablosu