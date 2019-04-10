En büyük akıllı telefon üreticisi olmak için yapılan savaş, on zamanlarda ciddi adımlar atan Huawei ve Samsung arasında olağanüstü bir hızla devam ediyor. Çinli üretici defalarca Kore'deki rakibini sollama konusundaki kararlılığını dile getirdi , ancak ilk defa bir cevap duyuyoruz. Samsung CEO'su DJ Koh, şirketinin önümüzdeki on yılda bir numaralı akıllı telefon şirketi olarak lider olacağını belirtti.

En üst noktayı kaybetme olasılığı sorulduğunda, Koh, önde gelen akıllı telefon üreticisi Samsung'un her zaman yenilikçiliğe ve ürünlerini geliştirmeye odaklandığını, bu da markanın önümüzdeki on yıldaki odağı olmaya devam edeceğini belirtti.

Düşen küresel satışlara rağmen Samsung, katlanır telefonlarla olan yaklaşımına güveniyor ve CEO, daha önce benzeri görülmemiş bir mobil deneyim dalgasına gireceğini düşünüyor. Dahası, Koh, şirketin Galaxy Fold'ın ekranını güncellemekle meşgul olduğunu, böylece farkedilmeden herhangi bir sorun olmadan ödün vermeyen bir kullanıcı deneyimi sunduğunu doğruladı.

CEO ayrıca, Samsung'un katlanabilir telefon hattını daha geniş bir tüketici tabanına genişletmeye hazır olduğunu, bununla birlikte fiyatlandırma ve kesin zaman dilimi hakkında ayrıntılı bilgi olmadığını belirtti. Ayrıca Bixby ses yardımcısının Fransızca versiyonunun beta olduğunu ve kısa süre sonra resminin ilk çıkışını yapacağını öğrendik.