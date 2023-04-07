ChatGPT, hesapları bloke ediyor

ChatGPT yapay zeka teknolojileri arasında en dikkat çeken uygulama olmuştu. ChatGPT’nin bu kadar gelişmiş olması güvenlik endişesiyle bazı ülkeleri harekete geçirdi ve yasaklar geldi. OpenAI de bu hamleler karşısında boş durmayarak harekete geçti.

Bazı çinli e-ticaret siteleri ChatGPT hesaplarını paketler halinde satmaya başlamasının ardından önemli gelirler kazanmaya başladı. API kullanımındaki yoğunluk nedeniyle sorunlar çıkmaya başlayınca. ChatGPT’den Asya kullanıcılarına engel geldi.

1 Nisan itibariyle Asya kullanıcıları hesaplarına bloke gelmeye başlandı. Buna ücretli olan Plus kullanıcıları da dahil edildi. OpenAI şirketinden açıklama gelmediği için kullanıcılar tedirgin olmaya başladı.

Bu engellemelerin ne kadar süreceği belirsiz gözüküyor.