ChatGPT kapatılacak mı?

Yapay zeka teknoloji çağında hayatımıza hızlı bir giriş yaptı ve her geçen gün daha da yayılıyor. Sektörel anlam da endişe yaratan yapay zeka tedirgin etmeye başladı. Yapay zeka insanların yerini mi alacak? Artık insan gücüne gerek kalmayacak mı? gibi sorular kafaları karıştırmaya başladı.

Hayatımıza hızlı bir giriş yapan OpenAI şirketinin sunduğu yeni nesil sohbet robotu olan ChatGPT kullanılmaya başlandığından beri herkesi etkisi altına almaya başladı. Adeta sohbet eder gibi size cevap veren yazılım hangi konu olursa olsun metin haline getirebiliyor. Adeta karşınızda bir insan varmış algısı bırakıyor. Uzun uzun metinler yazabiliyor, yanlış olan şeyleri düzeltebiliyor, diller arası geçiş bile yapıyor.

İyice yayılmasının ardından daha da popiler olan ChatGPT tartışmalarıda beraberinde getir. İnsanlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya başlayacağı da endişeler arasında. Son günlerde kapatılacağı yönünde söylentiler de çıkmaya başladı. Hatta New York okullarında yasaklandığı açıklandı.

New York Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada; Yapay zeka tabanlı robotun öğrencilerin eğitimine zarar vereceği endişesiyle ChatGPT’yi yasakladığını Artık New York’ta bulunan okulların bünyesindeki ağlarda ve cihazlarda robota erişilemeyeceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasının önde gelen kişileri yapay zekanın durdurulması için kampanya başlatmıştı. OpenAI hizmetlerinin güvenli olmadığı kullanıcıların bilgilerine erişerek riske atıldığı öne sürülüyor. Bu yapay zeka ile kötü amaçlı kodların oluşturulduğu, kredi kartı bilgilerine erişildiği, ırkçılık gibi şikayetler söz konusu.

ChatGPT’nin kapatılması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Ancak şirket iddiaların doğru olmadığını savunarak başka bir açıklamada bulunmadı.

Şimdilik ücretsiz olan ChatGPT önümüzdeki günlerde ücretli mi olacak yoksa kapatılacak mı merak konusu…

ChatGPT İLE NELER YAPILABİLİR

Metin Üretimi

Soru Cevaplama

Dil Çevirisi

Özetleme

Kelime Önerisi

Konuşma Tanıma

Sosyal Medya Analizi

Müşteri Hizmetleri

Otomatik Metin Sınıflandırma

Reklam Metni Oluşturma